La Justicia impuso nuevas restricciones al régimen de visitas de Cristina Kirchner: ahora deberán ser de dos horas máximo por día y de no más de tres personas.

Además, las reuniones en San José 1111, donde la expresidenta cumple en arresto domiciliario su condena de 6 años de prisión, no deberán superar las dos visitas por semana. Esto excluye a el grupo integrado por su familia, custodia policial, profesionales médicos, tratantes y abogados defensores.

El Tribunal Oral Federal 2 advirtió además que si la exgobernante no cumple con estas limitaciones, puede quitarle la prisión domiciliaria.

La resolución se conoce luego del encuentro que mantuvo con un grupo de nueva economistas. Al respecto, el escrito señaló que “ la presencia concomitante de un grupo tan numeroso de personas excede los términos de la autorización requerida ”.

Poco antes, la exmandataria había salido a responder las críticas que recibió tras la reunión que mantuvo con 9 economistas en su domicilio. A través de las redes sociales, la expresidenta sostuvo que el "bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque".

También volvió a atacar el programa económico del Gobierno: “Hasta el Gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia global sin precedentes…tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei“.

La foto de la polémica: Cristina Kirchner junto a 9 economistas en San José 1111.

“No es la foto… es la Economía estúpido. El bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque“, comenzó su mensaje la ex Jefe de Estado.

La exgobernante desestimó las críticas sobre la cantidad de personas en la reunión y sobre “estar haciendo política”. “No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal”, aclaró, y añadió de forma irónica: “¿Hay acaso algo más político que reunirse con candidatos antes de una elección?”.

Acto seguido, la expresidenta lanzó una acusación directa: “Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

Noticia en desarrollo-