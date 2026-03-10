La Justicia federal volvió a poner un freno al intento de transformar el Banco Nación en una sociedad anónima. El juez Alejo Ramos Padilla resolvió prorrogar por seis meses la medida cautelar que suspende los efectos del decreto 116/2025, ese que dispone la conversión jurídica de la entidad bancaria en una sociedad anónima. Como la última vez, el magistrado adoptó su decisión al filo del vencimiento. En septiembre del año pasado, el magistrado con despacho en La Plata había ordenado una prórroga similar, por seis meses. En rigor, la ley de medidas cautelares contra el Estado habilita a conceder estas extensiones justificadas por ese período de tiempo, pero no impone un límite de veces. La decisión fue tomada en el marco de la causa iniciada por trabajadores del Banco Nación que cuestionan la legalidad de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo y por el directorio de la entidad vinculadas al proceso de reestructuración del banco. El magistrado consideró que el proceso judicial aún no tiene una resolución definitiva y que existen recursos en trámite ante instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que justifica mantener la suspensión del decreto para evitar que se generen efectos difíciles de revertir. En su resolución, Ramos Padilla señaló que la causa principal “aún no cuenta con sentencia firme” y que el litigio continúa abierto en instancias de revisión judicial. En ese contexto, advirtió que levantar la medida podría afectar el resultado del proceso. La cautelar había sido dictada originalmente el 13 de marzo de 2025, cuando el tribunal resolvió suspender los efectos del decreto que disponía la transformación del Banco Nación en sociedad anónima. Posteriormente, la medida fue prorrogada en septiembre de ese mismo año y confirmada por la Cámara Federal de La Plata. En el fallo, el juez remarcó que las medidas cautelares cumplen la función de preservar la eficacia de la jurisdicción y evitar que el avance del acto impugnado genere consecuencias difíciles de revertir. En ese sentido, sostuvo que estas herramientas buscan impedir que “durante el trámite de la causa se consoliden situaciones de hecho o de derecho cuya reversión resulte dificultosa o imposible al momento de dictarse la sentencia definitiva”. Para el magistrado, ese riesgo sigue vigente mientras el expediente continúa su recorrido judicial. De hecho, subrayó que tanto la cautelar original como su primera prórroga ya habían sido confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, lo que refuerza la razonabilidad de mantener la suspensión provisoria. En ese marco, Ramos Padilla sostuvo que el levantamiento de la cautelar podría “tornar ilusorio el resultado práctico de la jurisdicción actualmente en curso”, especialmente si se considera que la eventual implementación del decreto podría generar efectos jurídicos e institucionales de magnitud durante el trámite del proceso. El juez también señaló que, en el estado actual de la causa, preservar la situación vigente es la opción que mejor protege el interés público comprometido en el litigio. Según explicó, “la preservación provisoria de la situación existente aparece como la solución que mejor resguarda dicho interés”. Con estos argumentos, el tribunal resolvió extender por seis meses la vigencia de la medida cautelar y ordenar al Poder Ejecutivo que se abstenga de avanzar con cualquier acción administrativa o reglamentaria orientada a implementar la transformación del Banco Nación durante ese período. La resolución concluye que subsisten las mismas condiciones que justificaron el dictado de la cautelar original y que no se advierten conductas dilatorias por parte de los demandantes, por lo que corresponde conceder una nueva prórroga de la medida mientras el expediente sigue en trámite en instancias superiores. De esta manera, el proceso judicial seguirá abierto mientras se aguardan definiciones en tribunales superiores, en un expediente que mantiene en suspenso una de las iniciativas más sensibles vinculadas al futuro institucional del principal banco público del país.