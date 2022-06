La inversión extranjera directa volvió al nivel pre pandemia en Argentina, con un sector estrella y un unicornio que se expande

La llegada de inversión extranjera directa (IED) en la Argentina volvió a los niveles pre-pandemia según el último informe de Unctad, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que asegura que ingresaron dólares en proyectos por u$s 6.500 millones el año pasado.

A nivel mundial también la IED se recuperó a los niveles previos a la pandemia en 2021 alcanzando casi $ 1,6 billones, pero es poco probable que este curso se mantenga en 2022. El informe titulado "Reformas fiscales internacionales e inversión sostenible" dice que para hacer frente a un entorno de incertidumbre y aversión al riesgo, los países en desarrollo deben obtener una ayuda significativa de la comunidad internacional .

Para Rebeca Grynspan, Secretaria General de Unctad, "aunque los países enfrentan problemas inmediatos muy alarmantes derivados de la crisis del costo de vida, es importante invertir a largo plazo".

Para la Argentina, los flujos recibidos de IED crecieron a u$s 6.500 millones, 62% más que el año pasado, empujados principalmente por proyectos mineros, uno de los sectores donde puso el acento la gestión del ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pese a los cuestionamientos de sectores ambientalistas. Por su parte, las inversiones desde el país al exterior llegaron a u$s 1300 millones.

Las inversiones que llegaron estuvieron encabezadas por proyectos mineros según Unctad

La cifra de lo recibido vuelve al nivel de 2019 después de la caída de 2020 hacia apenas u$s 4000 millones pero sigue estando en la mitad de la inversión que marcaron años como 2105 o 2016, donde rondaban los u$s 11.500 millones.

El stock de inversión extranjera en la Argentina queda así cerca de los u$s 100.000 millones, mientras que el vecino Brasil acumula casi u$s 600.000 millones en IED.

En 2021, la IED en América Latina aumentó un 56%, con un crecimiento de América del Sur del 74% sostenido por una mayor demanda de materias primas y minerales verdes.

Pese a eso, tres cuartas partes de los flujos de inversión fueron a países desarrollados. Las 10 principales economías por entradas de IED en 2021 fueron Estados Unidos, China, Hong Kong (China), Singapur, Canadá, Brasil, India, Sudáfrica, Rusia y México.

la multinacional estrella argentina

En el mapa de empresas multinacionales hay un alto número de nuevas empresas pero el ranking sigue dominado por compañías de países desarrollados, remarca la Unctad, que lista algunas destacadas de emergentes.

"Empresas del Sudeste Asiático y América Latina están ganando relevancia global", sostiene el informe que nombra a Mercado Libre como un ejemplo de Argentina, junto con Joyy y SEA de Singapur.

Perspectivas 2022

"Este año, el clima de negocios e inversión ha cambiado drásticamente ya que la guerra en Ucrania resulta en una triple crisis de altos precios de alimentos y combustibles y financiamiento más ajustado. Otros factores que nublan el horizonte de la IED incluyen impactos pandémicos renovados, la probabilidad de más aumentos de las tasas de interés en las principales economías, sentimiento negativo en los mercados financieros y una posible recesión ", detalla el informe en línea con los pronósticos de otros organismos internacionales.

Este año ya están surgiendo signos de debilidad indica Unctad. "Los datos preliminares del primer trimestre muestran que los anuncios de proyectos greenfield bajaron un 21% a nivel mundial , la actividad de fusiones y adquisiciones transfronterizas bajó un 13% y los acuerdos de financiación de proyectos internacionales bajaron un 4%", anticipa.