En esta noticia ¿Cuál es la solución a la inseguridad en Buenos Aires?

La inseguridad en la Provincia de Buenos Aires continúa como una de las principales preocupaciones para millones de vecinos. El delito afecta diariamente la calidad de vida de las familias del conurbano y del interior bonaerense.

Según el Ministerio Publico Fiscal, se registraron más de 800 homicidios dolosos y un millón de investigaciones penales al año . Por eso, un ex funcionario kirchnerista reabrió el debate al sostener que el problema puede solucionarse en medio año.

¿Cuál es la solución a la inseguridad en Buenos Aires?

El exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sorprendió con sus declaraciones al asegurar que la problemática delictiva tiene un plazo claro de resolución si se aplican las medidas correctas. De este modo, el ex funcionario kirchnerista remarcó que el conflicto en la región responde a un delito precario y no a estructuras complejas como las de Colombia o México.

Berni afirmó que cuenta con el diagnóstico adecuado para erradicar el delito provincial de manera rápida. Por eso, cuestionó la falta de articulación entre los poderes del Estado bonaerense e insistió en la necesidad de unir a las instituciones bajo un objetivo común.

“Con las herramientas que tiene PBA te puedo asegurar que estas cosas no pueden pasar”, señaló el ex ministro.

El ex ministro de Seguridad explicó su rol durante su gestión y remarcó la diferencia de responsabilidades frente al Poder Ejecutivo provincial. Por eso, detalló que el ministro conduce a la fuerza policial, pero no tiene el control total de las demás áreas del Estado .

Además, Berni afirmó que el gobernador Kicillof dejó de atender sus llamados debido a distanciamientos políticos dentro del espacio oficialista. Así, la falta de comunicación entre ambos dirigentes derivó en un quiebre en la estrategia integral de prevención del delito.

Mientras analizaba su paso por la función pública, el actual senador repasó sus reclamos para reformar la Ley Penal Juvenil en la Provincia. De este modo, recordó que defendió la baja en la edad de imputabilidad frente a la postura garantista de distintos sectores.