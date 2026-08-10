La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT-UCOT) emitió este domingo un comunicado en el que anuncia un paro del servicio hasta que concluya la movilización prevista para el lunes 10 de agosto, tras el secuestro de la unidad 306 y su conductor.

Según el gremio, el hecho ocurrió cuando aproximadamente 50 hinchas de Cerro subieron a la unidad en la que viajaban cerca de 10 pasajeros. Uno de los agresores apuntó con un arma de fuego al chofer para obligarlo a conducir hasta el intercambiador José Belloni. Afortunadamente no se registraron personas heridas.

En el comunicado, ASCOT-UCOT manifestó su enérgico repudio a lo ocurrido y sostuvo que “la integridad física y la vida de nuestros compañeros y compañeras no pueden quedar libradas a la suerte. No vamos a naturalizar hechos de violencia que ponen en riesgo a quienes todos los días salen a trabajar”. El sindicato sostuvo que no puede permanecer indiferente ante episodios de esta gravedad y por eso resolvió la medida de fuerza.

Los representantes sindicales adelantaron que presentarán el caso en las instancias correspondientes para exigir medidas concretas y garantías de seguridad para los trabajadores del transporte. La organización reclamará además acciones que eviten la repetición de episodios similares y protejan a choferes y usuarios.