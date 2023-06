La inflación complica a los monotributistas: ¿Cuánto deben subir las escalas de AFIP antes de julio?

En esta noticia Actualización pendiente

Actualizaciones pendientes

Frente a la próxima recategorización del Monotributo, que puede dejar fuera del Régimen Simplificado a una importante cantidad de contribuyentes que incrementaron su facturación en línea con el ritmo de la inflación en los últimos seis meses, los colegios profesionales advierten a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre la necesidad de actualizar los topes.



El trámite que se realiza cada seis meses le permite al ente recaudador evaluar si los titulares están en la categoría que les corresponde y, en caso de no cumplir con los topes de facturación establecidos, los puede cambiar de rango o directamente excluir cuando se superan los montos máximos, que hoy ascienden a $ 5.650.236,51 para Servicios y $ 8.040.721,19 para Venta de bienes.

En las últimas semanas el tema perforó la agenda a partir de distintas solicitudes. Por un lado, Germana Figueroa Casas, diputado de Juntos por el Cambio, encabezó una solicitud para que se actualicen las escalas en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"Se estima una inflación acumulada de más del 40% en los primeros 5 meses del año. No puede ser que aún no se haya anunciado la actualización de las escalas. No es justo pagar más sólo porque nuestra moneda vale menos", dijo la contadora y especialista en finanzas pública. Además, sugirió a formalizar actualizaciones trimestrales o mensuales.

La agrupación de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), presidido por Noelia Villafañe, exigió una modificación del 41,5% en los topes de facturación para todas las categorías del monotributo.

La agrupación de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), que dirige Noelia Villafañe, exigió una modificación del 41,5% en los topes de facturación para todas las categorías del monotributo.



Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ya advirtieron el riesgo de que muchos contribuyentes pasen a ser "autónomos" y lo indicaron a través de misivas dirigidas tanto a la AFIP como a la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, a inicios de mayo.

Las notas solicitan que se actualicen los parámetros en el Régimen Simplificado (Monotributo) y se adecúen los montos no imponibles fijados en el Régimen de Retención del Impuesto a las Ganancias (IIGG), regulado por la Resolución General AFIP 830/2000.



En el caso del Régimen Simplificado, si bien los valores fueron actualizados hace cuatro meses, el proceso de inflación sostenida "impacta negativamente en los Pequeños Contribuyentes que se ven perjudicados por esta situación".

De acuerdo a lo que determina el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Monotributo, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de actualizar el parámetro ingresos en forma semestral, tomando la variación del índice de movilidad de las prestaciones previsionales.

Actualización pendiente

Por eso, si el Gobierno aplica la misma fórmula que rige para la suba de las jubilaciones, 41,52%, el tope de ingresos brutos para estar en el régimen impositivo simplificado pasaría de $5.650.236,51 (una facturación promedio mensual de $470.853) a $7.996.485,92 ($666.374, promedio mensual) en el caso de ejercerse actividades de servicios , y de $8.040.721,19 ($670.060 por mes, en promedio) a $11.379.614,58 ($948.301 mensuales) para quienes se dedican al comercio .

En tanto que para el r esto de las escalas la modificación elevaría la facturación de $999.657,23 a $1.414.762,90 para la Categoría A ($83.305 y $117.897 en términos mensuales, respectivamente) y en la categoría B, de $1.485.976,96 a $2.103.025,92 ($123.831 a $175.252,16 por mes).

"En el mejor de los casos, el aumento de la facturación indicaría que han podido mantener su nivel de ingresos", explicó a El Cronista Martín R. Caranta Socio en Lisicki Litvin y Asoc.

Actualizaciones pendientes

Según la Ley del Monotributo los montos máximos de facturación, los alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales y el precio unitario de venta máximo admitido (sólo para la venta de bienes muebles) se actualizarán anualmente en enero en la proporción de las dos últimas variaciones del índice de movilidad de las prestaciones previsionales (RIPTE).

"No obstante -aclaró Caranta -, y con efecto exclusivo para el caso de los parámetros de ingresos brutos, la ley faculta al Poder Ejecutivo nacional a adelantar la actualización de manera semestral a julio utilizando el mismo índice de movilidad (RIPTE)".

Se trata de una modificación que se incorporó en julio 2022 por la Ley 27.676 de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y es justamente lo que solicitan varios actores al Gobierno.

Además, el Consejo de CABA, explicó que en relación a los montos no imponibles del IIGG, los importes permanecen sin modificar desde el 15 de julio del 2019, fecha de publicación de la Resolución General AFIP 4525/2019, alertó el Consejo.



Por su parte, el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) - aplicable para actualizar las escalas y deducciones del IIGG, de julio 2019 (4.948,27) a marzo 2023 (27.419,24), experimenta un 454,1177% de incremento.



"Es por estos motivos que resulta necesaria una actualización que genere alivio financiero a los contribuyentes y evite la acumulación de saldos a favor generados por retenciones que impactan de lleno en su capacidad económico-financiera", apuntaron los profesionales.