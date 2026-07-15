El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles el uso de la capacidad instalada de mayo, que se ubicó en 58,4%, nivel inferior al del mismo mes de 2025, que fue de 58.9% .

En la comparación desestacionalizada, se registró una caída del 1,5% en relación con el dato de abril (59,9%) .

Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (88,7%), industrias metálicas básicas (75,4%), papel y cartón (68,1%), sustancias y productos químicos (65,6%) y productos alimenticios y bebidas (60,0%).

En tanto, los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (55,5%), edición e impresión (54,0%), industria automotriz (45,5%), productos del tabaco (43,2%), productos textiles (42,2%), productos de caucho y plástico (39,6%) y metalmecánica excepto automotores (38,7%).

En mayo de 2026, respecto al mismo mes de 2025, la principal incidencia negativa se observa en la metalmecánica excepto automotores, que muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,7%, inferior al del mismo mes del año anterior (46,0%), relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

De acuerdo con datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria presenta una disminución interanual de 29,6%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una caída de 34,1% para la misma comparación.

La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 45,5%, inferior al de mayo 2025 (56,8%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los productos alimenticios y bebidas presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 60,0%, inferior al registrado en mayo del año anterior (61,7%), relacionado principalmente con la disminución en la producción de carne vacuna y con una menor elaboración de bebidas. Según datos del IPI manufacturero, la producción de carne vacuna registra en mayo una caída interanual de 7,7% , mientras que la producción de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas registra una baja interanual de 9,3%.

Por su parte, según datos de la Camara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), el volumen de ventas de gaseosas, aguas con y sin gas, aguas saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y energizantes muestra una variación interanual negativa de 14,6%.

Los productos textiles muestran en mayo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,2%, inferior al del mismo mes del año anterior (47,4%), debido a la menor producción y venta de los fabricantes nacionales.

La principal incidencia positiva se registra en la refinación del petróleo, que presenta en mayo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 88,7%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (73,3%), a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo. En efecto, según datos del IPI manufacturero la elaboración de gasoil y naftas presentan subas interanuales de 23,8% y 18,3%, respectivamente.