La utilización de la capacidad instalada en la industria operó al 58,5% en agosto, y se mantiene en nivel inferior al del mismo mes de 2026, que fue de 59,6%, informó este jueves el INDEC.

Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (88,8%), industrias metálicas básicas (70,1%), productos alimenticios y bebidas (66,4%), sustancias y productos químicos (65,2%) y papel y cartón (61,3%).

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En tanto, los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (54,5%), edición e impresión (53,4%), industria automotriz (46,2%), productos textiles (44,6%), productos del tabaco (44,4%), productos de caucho y plástico (40,9%) y metalmecánica excepto automotores (35,9%).

La industria metalmecánica excepto automotores presenta en agosto un nivel de utilización de la capacidad instalada de 35,9%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (44,6%), relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

De acuerdo con datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria presenta una disminución interanual de 37,9%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una caída de 28,0% para la misma comparación.

La industria metalmecánica excepto automotores presenta un nivel inferior al registrado el mismo mes del año anterior.
La industria metalmecánica excepto automotores presenta un nivel inferior al registrado el mismo mes del año anterior.Fuente: X02027Victor Ruiz Caballero

La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 46,2%, inferior al de agosto de 2025 (53,3%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los productos minerales no metálicos registran en agosto un nivel de utilización de la capacidad instalada de 54,5%, inferior al del mismo mes de 2025 (58,5%), como consecuencia, principalmente, de la menor elaboración de cemento y de la menor fabricación de vidrio.

Los productos alimenticios y bebidas presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 66,4%, inferior al registrado en agosto del año anterior (66,6%), relacionado principalmente a la disminución en la producción de carne vacuna.

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De acuerdo con datos del IPI manufacturero, la producción de carne vacuna registra una disminución interanual de 8,1%. Asimismo, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se observa una caída de 13,2% en el volumen de carne bovina destinado al mercado interno –principal destino de la producción nacional–, medido por su consumo aparente.

Por su parte, la elaboración de sustancias y productos químicos registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 65,2%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (60,1%), relacionado, principalmente, con los mayores niveles de elaboración de detergentes y jabones.

En efecto, según datos del IPI manufacturero, la elaboración de detergentes, jabones y productos personales presenta un incremento interanual de 6,0%.

La refinación del petróleo presenta en agosto un nivel de utilización de la capacidad instalada de 88,8%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (86,1%), a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.