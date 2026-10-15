La utilización de la capacidad instalada en la industria operó al 58,5% en agosto, y se mantiene en nivel inferior al del mismo mes de 2026, que fue de 59,6%, informó este jueves el INDEC.

Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (88,8%), industrias metálicas básicas (70,1%), productos alimenticios y bebidas (66,4%), sustancias y productos químicos (65,2%) y papel y cartón (61,3%).

En tanto, los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (54,5%), edición e impresión (53,4%), industria automotriz (46,2%), productos textiles (44,6%), productos del tabaco (44,4%), productos de caucho y plástico (40,9%) y metalmecánica excepto automotores (35,9%).

La industria metalmecánica excepto automotores presenta en agosto un nivel de utilización de la capacidad instalada de 35,9%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (44,6%), relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico .

De acuerdo con datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria presenta una disminución interanual de 37,9%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una caída de 28,0% para la misma comparación.

La industria metalmecánica excepto automotores presenta un nivel inferior al registrado el mismo mes del año anterior. Fuente: X02027 Victor Ruiz Caballero

La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 46,2%, inferior al de agosto de 2025 (53,3%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los productos minerales no metálicos registran en agosto un nivel de utilización de la capacidad instalada de 54,5%, inferior al del mismo mes de 2025 (58,5%), como consecuencia, principalmente, de la menor elaboración de cemento y de la menor fabricación de vidrio.

Los productos alimenticios y bebidas presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 66,4%, inferior al registrado en agosto del año anterior (66,6%), relacionado principalmente a la disminución en la producción de carne vacuna.

De acuerdo con datos del IPI manufacturero, la producción de carne vacuna registra una disminución interanual de 8,1%. Asimismo, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se observa una caída de 13,2% en el volumen de carne bovina destinado al mercado interno –principal destino de la producción nacional–, medido por su consumo aparente.

Por su parte, la elaboración de sustancias y productos químicos registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 65,2%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (60,1%), relacionado, principalmente, con los mayores niveles de elaboración de detergentes y jabones.

En efecto, según datos del IPI manufacturero, la elaboración de detergentes, jabones y productos personales presenta un incremento interanual de 6,0%.