La industria busca definiciones de Milei: los créditos y programas que están en juego

La Unión Industrial Argentina (UIA) aguardaba la confirmación de si el presidente electo Javier Milei asistirá al cierre de la Convención Anual que se desarrollará este jueves en la Ciudad de Buenos Aires.

Con disertaciones confirmadas de Guillermo Francos y Diana Mondino, designados ministros de Interior y Relaciones Exteriores, los industriales esperan que la designación de Luis Caputo al frente de Economía empiece a aclarar el panorama líneas abajo del organigrama y que comience a definirse el futuro de la política industrial.

Muchos industriales -aunque no todos los sectores- mantuvieron reuniones con Federico Ovejero, el ex vicepresidente regional de General Motors que, hace unos meses, comenzó a diagramar trabajos técnicos para La Libertad Avanza, bajo coordinación del futuro jefe de Gabinete Nicolás Posse. Ovejero sigue siendo el referente sectorial del espacio, pero todavía no se confirma que asuma como secretario de Industria. Fue el encargado de manejar la transición con el saliente José De Mendiguren.

Para los empresarios consultados, el futuro inmediato es una incógnita y dependerá del programa que trace Caputo. Hay varios frentes abiertos. Además de la urgencia macroeconómica, el gobierno de Alberto Fernández aumentó el fondeo para impulsar política industrial, primero con Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo y luego con De Mendiguren y Sergio Massa. Según datos oficiales, la Secretaría maneja hoy programas por casi 1 billón de pesos.



De la motosierra al bisturí

La mayor parte de esa cifra la componen créditos a tasa subsidiada del programa Crear, vía Fondep y Fogar. El primero permitió colocar miles de créditos a pymes a una tasa en torno al 50% anual. El Fogar financió la última tanda de préstamos productivos para monotributistas. Son dos programas que, para la industria, debería continuar, aunque se asume un reacomodamiento de tasas. También hay líneas de Aportes No Reembolsables (ANR), entre otras.

Fuentes del sector privado estiman que el ajuste inicial vendría por fondos que ya se vienen recortando y que administran distintas agencias productivas. No habrá, asumen, modificaciones en los regímenes promocionales como el de Tierra del Fuego, el autopartista y los destinados a las energías renovables, al menos en el mediano plazo.

El ex GM Federico Ovejero encabezó la transición con el secretario de Industria José De Mendiguren.

"No va a haber un industricidio", transmitieron en el gobierno electo a El Cronista. Los programas productivos se revisarían "uno por uno", con el foco puesto en la preservación de los puestos de trabajo y el capital de trabajo. Entienden que los incentivos deberían redundar en mejorar la competitividad, las exportaciones y la inserción en el mundo.

Según transmitió a las empresas, Ovejero trabajó en un programa de recortes impositivos y reforma laboral para mejorar la competitividad de las compañías. A comienzos de noviembre, el ex GM le dijo a El Cronista que trabajaba "en un plan que ayude a desarrollar un sector industrial competitivo, moderno, tecnológico, exportador, generador de empleo genuino e inserto en el mundo.



Hasta donde supo este medio, todavía falta la coordinación de esos trabajos técnicos y los que encabezó el eventual secretario de Agricultura, Fernando Vilella, con Caputo, El foco del ministro está, ahora, en el ajuste fiscal y la ingeniería financiera para rescatar o desarmar los pasivos del Banco Central.

Oradores confirmados

En ese contexto, la UIA recibirá, este jueves, a la futura canciller Diana Mondino, que participará de un panel con el director ejecutivo de la casa fabril, Diego Coatz, sobre "la integración de Argentina en el mundo", con foco en las "exportaciones con valor agregado y la relación con los principales socios comerciales". En los últimos días, Milei y Mondino bajaron la tensión con Brasil y China.

Diana Mondino disertará en la UIA.

Francos, en tanto, "expondrá sobre el futuro de la relación con las provincias desde el punto de vista de la industria", luego de un panel de gobernadores en el que se espera la presencia Axel Kicillof, de Buenos Aires, Raúl Jalil, de Catamarca, Ignacio Torres, de Chubut y, a confirmar, el mendocino Alfredo Cornejo.

Al menos en la grilla de partida, no habrá definiciones sobre el futuro de la política industrial. Distintas cámaras industriales apoyaron las reformas tributaria y laboral que planteó Milei y en su plataforma, pero esperan definiciones de corto plazo sobre tipo de cambio, importaciones y el impacto del ajuste en el consumo interno.