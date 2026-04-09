Luego de declarar en los tribunales de Comodoro Py, la escribana que certificó la compra de un departamento por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la hipoteca “está bien hecha” y reconoció que conoce al funcionario desde hace 25 años. Adriana Nevechenko dijo, además, que no hay obligación legal de preguntar por el origen de los fondos, ni siquiera en el caso de una figura “expuesta” como es el caso de Adorni. En una entrevista televisiva, la letrada explicó que el mecanismo por el que se adquirió el departamento es lo que se llama en la jerga “hipoteca por saldo de precio”. “Se entrega un monto, que acuerdan entre comprador y vendedor, menor al total de la operación y el resto queda a pagar. Nunca hubo cuotas, como se dice. El plazo es de un año del momento en el que se compró”, dijo. La escribana subrayó que no se trata de “dos personas que le prestaron plata” al jefe de Gabinete. “Las vendedoras dicen: ‘en lugar de cobrar el total del precio, cobro un porcentaje, el resto lo pagás en un año’. Según relató, fue Adorni quien “trajo a las vendedoras”, que el hijo de una de ellas “es amigo” del jefe de Gabinete y que “no hubo inmobiliaria” intermediando. Sobre el valor de venta, casi la mitad del precio promedio del metro cuadrado de la zona, se defendió: “A mi me dicen 230, son 230″ y, al ser consultada si no le parecía extraño, agregó: “Si una situación me parece sospechosa, no la hago”. “Lo conozco hace 25 años, yo sabía que iba a pagar”, señaló y luego añadió que, como resguardo legal, está el documento: “En este caso, la hipoteca está bien hecha”. Por otra parte, se conoció que el inmueble perteneció, hasta meses antes de la transacción mencionada, al exfutbolista Hugo “Huguito” Morales, jugador que supo ser destacado en Huracán y Lanús en la década de 1990. “Yo lo tenía desde el 97, nos fuimos a vivir en el 99. Decidimos ponerlo en venta porque se me iba el inquilino. En el 2023, decidimos ponerlo por inmobiliaria. Nunca salía nada positivo hasta que salió que había unas personas. Desde que lo vendí no supe más nada”, relató. Morales dijo que las compradoras “eran dos señoras grandes” y que la transacción fue en mayo de 2024, unos pocos meses antes de que fuera adquirido por Adorni.