La dura crítica de la ultra K Fernanda Vallejos a la Ministra de Trabajo: "Ni siquiera la derecha..."

"Ni siquiera los de la derecha colocan a los salarios como motor de la inflación". Con estas palabras, Fernanda Vallejos, la economista kirchnerista apuntó contra la flamante ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, luego de sus dichos contra las negociaciones paritarias que lleva adelante el gremio Camioneros, y a quien acusó de pretender usar los salarios como un ancla nominal.

"Ningún análisis serio (creo que, hoy por hoy, ni siquiera los de la derecha) colocan a los salarios como motor de la inflación, en lugar de tipo de cambio, precios internac, tarifas", afirmó Vallejos a través de un extenso hilo que publicó en cuenta de Twitter.

La ex diputada, que forma parte del espacio Soberanxs, del que también participa el ex vicepresidente Amado Boudou, agregó: "Está claro que la dinámica inflacionaria ha afectado los salarios (NO al revés), significando una notable pérdida de poder adquisitivo y un obsceno retroceso distributivo, a favor del capital y en contra del trabajo, en un lamentable derrotero q empezó en 2016 y no encuentra fin. Es importante hablar con propiedad y con datos como respaldo, sino cualquiera dice cualquier cosa".

Pedido insolidario

Las críticas a Olmos se producen luego de que la funcionaria nombrada por el presidente Alberto Fernández haya calificado de "insolidario" el pedido de un 130% de aumento salarial para el sector de camioneros.

La ministra también alertó que esos niveles de aumento en un contexto de "tan alta inflación" impactan de manera negativa y perjudica a los más postergados.

Además, Vallejos contrapuso que, ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de 10 puntos sobre el ingreso nacional desde 2016, "ningún peronista y, en rigor, ningún argentino o argentina, puede pretender menos q recuperar cierta justicia distributiva, si queremos trabajo, producción y paz social. No se me ocurre mayor desatino (económico y político) que pretender usar a los salarios como ancla nominal".

"Además de ser ineficiente por el cada vez menor peso salarial entre los costos de producción, atentaría contra la demanda y la actividad, que se viene desacelerando", agregó la economista.

"Posiciones firmes de los gremios que tienen mayor peso para dar la discusión, como camioneros y otros, son absolutamente necesarias. ¿Si ellos, que tienen mayor peso, se tiraran a menos, como algunos parecen pretender, qué queda para los gremios más chicos?", se preguntó Vallejos.

De paso, agregó: "¿ Qué quedaría para los trabajadores pasivos, los jubilados, cuyos haberes están atados a la evolución de los salarios ? No hay manera (y con esa condición votamos la nueva ley de movilidad) de que las jubilaciones recuperen un piso de dignidad si los salarios no mejoran".

Más adelante, Vallejos advirtió: "Ojo, de la estigmatización y la deslegitimación del reclamo salarial, a la criminalización y penalización hay un paso chiquito, que varios están dispuestos a dar".

Y remató: "No son pocos los que quieren un país con lawfare para todos los que rechazan un orden injusto. O bala, como ya propusieron".

No es la primera vez que Vallejos apunta contra el Gobierno que conduce Alberto Fernández. Cercana a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue Vallejos quien meses atrás tildó de "okupa" por "no tener votos ni legitimidad" al jefe de Estado.