Salarios, suma fija y diálogo con la CGT: cómo piensa la nueva ministra de Trabajo

Tras una catarata de rumores que circularon durante el fin de semana largo, el Gobierno dio a conocer este lunes los nombres de los reemplazantes de Claudio Moroni, Elizabeth Gómez Alcorta y Juan Zabaleta en los ministerios de Trabajo; Mujeres, Diversidades y Género; y Desarrollo Social, respectivamente.



Tal como se venía especulando, la actual diputada nacional del FdT, Victoria Tolosa Paz, desembarcará en Desarrollo Social. Por su parte, la dirigente peronista y actual vicepresidente del BICE, Raquel "Kelly" Olmos, asumirá al frente de la cartera laboral. En tanto, la actual Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, Ayelén Massina, se hará cargo del lugar que dejó Gómez Alcorta.

Olmos, de 70 años y dirigente histórica del peronismo porteño, anticipó este lunes cuáles serán los lineamientos de su gestión.

"El Presidente me dijo que mi responsabilidad es cuidar el trabajo y el salario de los argentinos", señaló en diálogo con El Destape radio. Sin embargo, dejó en claro que hay una variable que excede a lo que pueda hacer desde el lugar que ocupará a partir de ahora: "La mejor manera de trabajar por el salario de los argentinos es combatir la inflación".

A tono con el discurso oficial, Olmos justificó la actual crisis económica en la pandemia, la herencia macrista y la guerra en Ucrania.

"Tuvimos que enfrentar situaciones gravísimas: desde la herencia nefasta del macrismo a la pandemia, ahora la guerra. Pero nuestro horizonte es recuperar el salario", defendió.

SIN DEFINICIONES SOBRE UNA SUMA FIJA PARA FORTALECER EL SALARIO

Consultada por un posible aumento de suma fija por decreto para todos los trabajadores, Olmos evitó dar una definición.

"No voy a adelantar ninguna medida. No sería responsable. Primero voy a llegar al Ministerio", expresó.

Respecto de las críticas que recibió su predecesor Claudio Moroni, la flamante ministra ironizó: "Yo formo parte de una generación que enfrentó a la dictadura militar. Cualquier tarea en la democracia, por crítica que sea, no se asemeja a los riesgos que en algún momento asumimos. Voy a trabajar por el fortalecimiento del sector trabajo".

EL DIÁLOGO CON LA CGT

Tampoco abundó al ser consultada por su tarea ante una CGT dividida. Dijo que apuesta al "diálogo" para resolverlo.



"Voy a dialogar con todos y todas. Voy a ser un puente de unidad para todos los trabajadores. Con mucho diálogo y mucha comprensión. Apuesto a eso", señaló.

LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

Sobre el aumento de las asignaciones familiares que piden varios movimientos sociales y el sector de la CGT que acompaña a Pablo Moyano, que reclaman un aumento y la ampliación de estas prestaciones de los 2 millones actuales a 6 millones trabajadores, Olmos reconoció que es necesario estudiar la problemática, pero evitó dar precisiones.

"Es parte del trabajo que tenemos que encarar. No lo voy a definir hoy, aún no he asumido, pero hay que ver todos los instrumentos posibles para mejorar el ingreso de los trabajadores", expresó.

LA SITUACIÓN COMPLEJA QUE DEBERÁ AFRONTAR

Aunque desde el Gobierno se empeñan en señalar que lo salarios no pierden contra la inflación -el propio Claudio Moroni había lo había afirmado en una de sus últimas apariciones públicas- el reciente informe mensual de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), elaborado por la Secretaría de Seguridad Social, sostiene que los ingresos de los trabajadores registrados volvieron a perder contra la inflación en el mes de agosto.

Kelly Olmos dijo que apuesta al diálogo con .la CGT.

El informe expuso un avance de los salarios del sector público y privado de apenas 4,6%, contra el 7% de inflación del mes (-2,4%).

Ya en julio, los trabajadores habían perdido 2,1 puntos en la misma comparación y todo hace pensar que en septiembre todo empeorará, a pesar de las reaperturas de paritarias que tuvieron lugar en las últimas semanas.