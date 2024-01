La dura crítica de Macri a un órgano del Estado por su funcionamiento: "Esto no es..."

El expresidente de la Nación Mauricio Macri criticó los números administrativos de un organismo estatal y los calificó como poco "serios", en medio de la propuesta de Javier Milei de cambiar la forma en la que se financia y el rol que cumple.

Se trata de la primera manifestación política de Macri en 2024, tras acompañar en el último tramo del proceso electoral al actual mandatario y sumar parte de su equipo al actual Poder Ejecutivo que asumió el último 10 de diciembre.

"Esto no es promover el cine argentino. Esto no es serio", lanzó el fundador del PRO en su perfil de la red social X (ex Twitter), en la que citó un artículo periodístico que detalla el presupuesto del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

"Esto no es serio": la dura crítica de Macri al INCAA por su funcionamiento

La entidad se encuentra en el ojo de la tormenta, y fue motivo de críticas a la nueva administración que promueve un fuerte recorte en el financiamiento que recauda desde distintos sectores con el aval del Estado Nacional. Este último fijó porcentajes de, por ejemplo, las entradas de cine que van dirigidas al instituto.

En la Ley Ómnibus, que se trataría el próximo martes 30 de enero en la Cámara de Diputados, Milei proponía el cierre del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y una reducción de las modificaciones al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Milei amenaza a los gobernadores con una medida judicial si no le aprueban la ley ómnibus

Sin embargo, este punto se modificó según figura en la nueva redacción de la iniciativa.

"Se rediseñó el capítulo de Cultura, protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva", sostiene el texto.

Todos los puntos relacionados con las artes en el megaproyecto fueron repudiados masivamente en distintos ámbitos de la cultura, y con exposiciones de representantes en el plenario de comisiones de Diputados.