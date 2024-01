La dura advertencia de Jaime Durán Barba: "Milei puede no terminar bien si..."

El consultor político Jaime Durán Barba analizó el actual escenario de América Latina, y en especial de la Argentina, y reveló cuál es el principal error del presidente Javier Milei.

"Gran parte de mi análisis político tiene que ver con que nunca hago análisis nacional. Para ver lo que está pasando con Milei, yo lo que hago es analizar lo que pasa con (Gabriel) Boric, lo que pasó con (Pedro) Castillo, con Daniel (Noboa), con (Gustavo) Petro, porque es un fenómeno mundial", planteó en primer lugar Durán Barba.



Bautismo de fuego para LLA: los consejos a sus diputados para evitar las trampas legislativas

" Yo creo que a Milei le pasó igualito que a Castillo, no tiene una experiencia política . Castillo hizo algo semejante a lo del DNU de Milei: un día resolvió que había que cambiar Perú, hizo una rueda de prensa, disolvió el Congreso, disolvió la Corte de Justicia, derogó la Constitución y proclamó que venía un nuevo Estado como a él le parecía. Salió de la rueda de prensa, la Policía lo agarró preso y todavía está preso en una comisaría", extrapoló el analista.

Desde Ecuador, el hombre que llevó a ganar la Presidencia a Mauricio Macri en 2015 brindó una extensa entrevista a Infobae en la que conversó de todo.

La dura advertencia de Jaime Duran Barba: "Milei puede no terminar bien si..."

La dura advertencia de Jaime Durán Barba sobre Milei





Consultado sobre si la experiencia Milei puede no terminar bien, en el medio de la votación de la Ley Ómnibus, aseguró que eso va a depender de su capacidad para bajar un cambio y analizar el panorama.

" Puede no terminar bien si es que no tiene él la capacidad de parar un rato el carro y pensar las cosas ", precisó.

"Si Milei para un rato el carro, y tiene él algunas ventajas, es una persona preparada, que no lo era Castillo, no era preparado. Milei lo es, es un tipo inteligente. Expresa o expresó hasta las elecciones las pulsiones de la juventud, o la juventud se identificó con él. Tiene ventajas. Lo que no puede es creer que con su sola voluntad la gente va a obedecer. O los gobernadores votan por la ley o no les mando un peso", se explayó.

El gobernador peronista que más ayuda a Milei y las dudas de otro que podría sumarse

Consultado sobre las diferencias entre el gobierno de Javier Milei y el de Mauricio Macri, aseguró que hay falta de experiencia en el sector más cercano al presidente libertario.

"No te olvides que la mitad del gabinete viene de Macri y tiene mucha experiencia: (Luis) "Toto" Caputo, (Federico) Sturzenegger, Patricia Bullrich, etcétera. Pero el núcleo más cercano a Milei no tiene experiencia de política", destacó.

En este sentido, ejemplificó que la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, "es una mujer realmente preparada", y que el ministro del Interior Guillermo Francos "tiene comportamientos que demuestran conocimiento".

La dura advertencia de Jaime Duran Barba: "Milei puede no terminar bien si..."

El principal error de Javier Milei según Durán Barba





Aún así, Durán Barba aclaró que los recién en los primeros seis meses de gobierno se empieza a conocer "los pasillos del poder".