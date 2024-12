La drástica decisión de Kicillof que choca con el Gobierno: "No cuenten..."

El gobierno bonaerense anunció hoy que la atención sanitaria para extranjeros seguirá siendo gratuita en el distrito, después de que Presidencia anunciara el cobro a aranceles para no residentes en universidades nacionales y a los hospitales públicos .

En su discurso, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud "van a determinar las condiciones de acceso a la salud incluyendo la posibilidad de cobrar".

Nicolás Kreplak

Por su parte, el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak , aclaró que "no cuenten" con el distrito para replicar esa medida y ratificó que la atención seguirá siendo gratuita "en todo el territorio" bonaerense.

Kreplak marcó diferencias con el Gobierno de Javier Milei y señaló que las "medidas" anunciadas "carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema" y "solo buscan provocar, genera odio y resentimiento".

De esa manera, en un posteo de X, Kreplak aseguró que ayer mantuvieron una reunión todos los ministros de salud del país y que "nunca se planteó" una situación "ni similar a la anunciada".

Las "medidas" que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento.



Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la... https://t.co/6x9uPLrrWC — Nicolás Kreplak (@nkreplak) December 3, 2024

Salud pública: cuáles son los argumentos de Kreplak en contra de la medida de Milei

"No cuentan con la provincia de Buenos Aires , donde la atención es gratuita en todo el territorio", dijo y agregó Nicolás Kreplak: "La salud de la gente es un tema serio, tratémoslo con información".

El funcionario, a su vez, citó un posteo suyo donde explica que la idea del cobro de prestaciones "es una excusa para achicar el gasto público ". Además, brindó datos de la provincia y describió que "solo el 0,2%" de las consultas y el "0,8%" de las internaciones corresponden a extranjeros.