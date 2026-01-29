En medio de la disputa por la licitación del gasoducto que ganó la empresa india Welspun por sobre Techint, se difundió la posibilidad de que la empresa de Paolo Rocca solicite una investigación por dumping.

Las medidas de dumping se aplican cuando una empresa ofrece en un mercado un precio inferior al que maneja habitualmente en su propio mercado o cuando ofrece un precio inferior al que oferta en otro. Las empresas pueden también pedir investigaciones de dumping cuando radique una sospecha de este tipo.

Los Gobiernos pueden aplicar las medidas cuando consideren que se ocasiona un daño importante a una rama de producción nacional competidora. Para hacerlo, debe demostrar que existe dumping y estimar cuánto más bajo es el precio de exportación en comparación con el mercado del país exportador, además de probar el daño ocasionado.

La medida en sí consiste en aplicar una tasa adicional, o derecho de importación, que aproxime el precio del producto importado al de mercado o compense el daño ocasionado.

La empresa india en cuestión ya había sido sujeto de investigación en otros países por diferencias significativas en los precios o la presencia de subsidios en su cadena de valor que ayudaban a su diferencial. India es además el segundo país en concentrar la mayor cantidad de medidas antidumping por acero en el mundo, solo por detrás de China.

Según la Organización Internacional de Comercio, desde el 2020, Estados Unidos es el país con mayor cantidad de medidas antidumping aplicadas, con 586. Le sigue India con 394. Tercero se ubica Brasil con 181, seguido por Turquía con 151 y China con 147. En sexto lugar se ubica Argentina con 140. Sin embargo, para el caso local, la Comisión Nacional de Comercio Exterior cuenta con datos más actualizados y da cuenta de que están vigentes 55 medidas de dumping o similares, muchas de las cuales están en revisión por el cambio de circunstancias.

A nivel global, el acero y los productos de hierro concentran la mayor cantidad de las medidas aplicadas con 482, explicando casi un cuarto del total. Muy por detrás le siguen los productos químicos, con 215 y en tercer lugar plásticos y manufacturas con 184.

China se ubica como el líder de los países apuntados por prácticas de dumping con 893 medidas aplicadas a sus exportadores. Esta cantidad cuadriplica las del segundo señalado, Corea, con 180, o Taipei Chino, con 128. Estados Unidos e India también aparecen en el ranking de los países más denunciados por dumping.

En el plano local, desde la asunción de Javier Milei a la presidencia cambió significativamente el criterio para las medidas antidumping en el país. En enero de 2025 se dispuso que el régimen tenga tiempos de la sanción más acotados y que se agilice el tiempo de resolución de las medidas.

Desde entonces, se redujo la duración de las medidas de 5 años a 3 con posibilidad de extenderla solo por 3 años más. También se redujo el período máximo para que se produzca la investigación de doce meses a ocho. Las presentaciones pasaron a la Comisión Nacional de Comercio Exterior y participan la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa al Consumidor para garantizar que las decisiones se enfoquen en el interés público de los consumidores.

Por último, establece la posibilidad de suspender de manera extraordinaria las medidas por motivos de interés público.