La deuda, el BCRA y los dos nombres que suenan para Economía según el asesor clave de Milei

A menos de 20 días de que Javier Milei asuma como Presidente de la Argentina, el líder libertario comienza a cerrar distintos nombres para su Gabinete y Carlos Rodríguez, uno de sus principales asesores, dio detalles de cómo avanza la planificación del futuro Gobierno.

Carlos Rodríguez participó de una entrevista en LN+ donde habló de diversos temas como la deuda que pesa sobre el país, la presidencia del Banco Central que según Milei es "para cerrarlo" y además sobre uno de los puestos clave: el Ministerio de Economía.

"En esta circunstancia en la que hay una bomba atómica prendida, o un camino lleno de minas, no lo tiene que nombrar porque cualquier cosa que pase le van a echar la culpa de algo que dijo, diría o podría haber dicho el ministro", opinó Rodríguez.

Carlos Rodríguez con Karina y Javier Milei

De todas formas, se refirió a dos de los nombres que más suenan para ocupar el cargo. "Es un hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro", sostuvo sobre Luis Caputo, ex titular de la cartera de Finanzas con Mauricio Macri y a quien Milei elogió en una entrevista.

También se refirió a Federico Sturzenegger, extitular del BCRA, quien también suena como uno de los posibles nombres a ocupar el cargo. "Me dijo: ‘No, a mi me pidieron que presente un paquete de leyes, que es distinto, y estoy trabajando en eso'", por lo que según Rodríguez estaría descartada esa posibilidad.

Cómo será el Gobierno de Milei según Carlos Rodríguez

El economista, que describió que el Presidente electo se encuentra en el Hotel Libertador con un "grupo muy chiquito" del que él "no forma parte", se mostró en desacuerdo con una de las principales medidas que quiere llevar adelante el libertario.

"¿De dónde sacás los 40.000 millones de dólares para dolarizar? ¿Con otra deuda? Es una deuda, no la podemos pagar, ¿vamos a sacar otra deuda para poder pagarla?", disparó sobre el plan que se organiza para cambiar la moneda nacional. "Ahora, después vamos a tener que pagar la otra deuda y van a protestar todos porque hay que poner impuestos para pagar esa deuda", agregó.

También aseguró que "la economía ya está dolarizada, los argentinos tienen dólares de sobra para dolarizarse". "Los argentinos somos muy cínicos, hasta la viejita jubilada tiene dólares guardados, para cubrirse para vivir uno o dos meses", añadió.

Por último, al ser consultado por el Banco Central, dio a entender que Milei le habría ofrecido el cargo al frente de la institución monetaria pero su respuesta fue contundente: "No quiero ir preso. La presidencia del Banco Central es una silla eléctrica en la Argentina. Te comés 30 años de juicios, yo no voy a estar vivo, pero tenés que ir a declarar todos los días".