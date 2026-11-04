Yasky no abandona la estructura. El actual secretario general y diputado nacional pasará a encabezar la Secretaría de Acción Política.

Baradel asumirá la conducción de la CTA de los Trabajadores tras una victoria abrumadora y deja atrás una era de más de veinte años de Hugo Yasky. Con más del 90% de las mesas escrutadas, la lista que encabeza el exlíder docente bonaerense superó el 95% de los votos y se convirtió en la nueva cara de la central obrera.

La elección se realizó este martes en más de 2600 mesas habilitadas en todas las provincias. Miles de trabajadores concurrieron a las urnas para elegir al sucesor de Yasky, quien conducía la central desde 2006, cuando tomó la posta de Víctor De Gennaro. La oposición, encabezada por la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá, quedó muy lejos.

Con el escrutinio avanzado, el resultado no dejó margen para la duda. La lista 10, encabezada por Roberto Baradel, ganó con más del 95% de los votos y dirigirá la central en la próxima etapa. Del Plá, referente del Frente de Izquierda, lideró la propuesta opositora, que no logró competir en el conteo final.

La nueva conducción nacional se completa con dos secretarios generales adjuntos. Daniel Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), acompañarán a Baradel en la cúpula. La fórmula combina el peso del sector docente con representantes del Estado y del transporte aéreo, dos áreas con fuerte presencia en la central.

Yasky, por su parte, no abandona la estructura. El actual secretario general y diputado nacional pasará a encabezar la Secretaría de Acción Política, un rol que le permitirá conservar influencia en el rumbo de la central. Además, había pedido públicamente el voto por Baradel, lo que da cuenta de una transición ordenada y acordada.

. Prensa CTA

El saliente dirigente deja un legado extenso y no exento de tensiones. Durante su gestión se produjo la división que dio origen a la CTA Autónoma, un quiebre que marcó la historia reciente del sindicalismo argentino. Más de dos décadas después, la central que él condujo mantiene su identidad y su capacidad de convocatoria.

Un peso pesado del sindicalismo

Baradel llega al cargo con un currículum de peso. Tras dos décadas al frente del SUTEBA, se consolidó como una figura central del sindicalismo nacional y como un aliado del kirchnerismo. Dejó el gremio en mayo pasado y declinó competir por un nuevo mandato, un paso que abrió el camino hacia esta candidatura.

Su gestión en el sindicato docente bonaerense dejó números contundentes. Bajo su conducción, el SUTEBA se convirtió en el gremio de maestros estatales más importante, con más de 90 mil afiliados. Además, es un aliado político del Gobernador y siempre respaldó la política educativa de la Provincia.

La central que ahora dirigirá tiene una fuerte densidad gremial. La CTA-T reúne a sindicatos como CTERA y sus bases provinciales, APA, la Asociación Judicial Bonaerense y CONADU, entre otros. Esa diversidad le otorga capacidad de movilización en la educación, la justicia, el transporte aéreo y el ámbito universitario.

Tras conocerse el resultado, Baradel fijó el tono político de su gestión. Aseguró que el triunfo estará al servicio de la lucha y de la unidad de la clase trabajadora. También planteó aportar a un proyecto político que derrote a un gobierno al que calificó de negacionista, ajustador, cruel, autoritario, entreguista y represor.

Romina del Plá denunció fraude

La dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda denunció maniobras irregulares en las elecciones de la CTA de los Trabajadores (CTA-T). Según su planteo, la conducción encabezada por Hugo Yasky y Roberto Baradel organizó los comicios “a espaldas de los trabajadores” para perpetuarse al frente de una central que describe como “vaciada” y subordinada a los gobiernos.

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Del Pla sostuvo que, a pocos días de la votación, todavía no había padrones disponibles, que se modificaban o eliminaban mesas fuera del cronograma y que los afiliados no sabían dónde les correspondía votar. En su opinión, no se trata de “errores administrativos” sino de acciones destinadas a limitar la concurrencia y definir el resultado de antemano.

El reclamo se enmarca en una crítica política más amplia. Del Pla afirmó que, mientras el gobierno de Javier Milei avanza con recortes, despidos y una reforma laboral, la CTA de Yasky y Baradel permanece “totalmente paralizada”. Lo mismo ocurriría en las provincias, donde acusó a Baradel de subordinarse al gobierno bonaerense de Axel Kicillof mientras los salarios docentes se deterioran.

Frente a ese cuadro, la dirigente reivindicó a las listas Multicolores, que según indicó vienen recuperando sindicatos y seccionales. Propuso una central “democrática, independiente de todos los gobiernos” y a la cabeza de la lucha por el salario, la educación y la salud pública.