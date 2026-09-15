Entre los clientes de bancos mexicanos, el origen nacional o regional de la institución pesa más que sus productos. (Foto: archivo).

Entre los clientes de bancos mexicanos, el origen nacional o regional de la institución pesa más que sus productos, beneficios, atención o eficiencia al momento de valorar dónde tienen su dinero, de acuerdo con una encuesta de Kardmatch.

La identidad de la institución alcanzó 19.7% de la puntuación total entre los clientes de bancos mexicanos, colocándose como el atributo con mayor peso, incluso por encima de la reputación, que obtuvo 19.4%.

El resultado contrasta con la percepción del conjunto de los consumidores encuestados, donde la reputación ocupa el primer lugar, con 22.4%, mientras que el origen mexicano o regional se queda en 14.8%.

La diferencia apunta a que, entre quienes ya mantienen una relación con bancos de origen mexicano, la identificación con la institución adquiere un peso mayor frente a las características concretas de los productos financieros.

Más que tasas, productos o beneficios

En el grupo de clientes de bancos mexicanos, los productos y beneficios representan 16.5% de la puntuación; que el banco quede cerca, 15.6%; la buena atención al cliente, 15.3%; y la eficiencia de la institución, 13.4%.

Así, aunque estos factores forman parte de la valoración de los usuarios, ninguno supera el peso que adquieren el origen de la institución y su reputación.

Para Joel Cortés, CEO de Kardmatch, el hallazgo relevante está precisamente en la magnitud que alcanza este atributo.

“Lo que nos llamó la atención no fue solamente que los clientes de bancos mexicanos valoraran su origen, sino la magnitud de esa importancia. Entre ellos, que la institución sea mexicana o de su región prácticamente empata con la reputación y tiene más peso que sus productos, su servicio o su eficiencia” , señaló.

El resultado cobra relevancia en un sistema bancario donde instituciones de capital mexicano compiten con grandes grupos financieros internacionales por captar depósitos, nómina, tarjetas, créditos y otros productos.

En ese contexto, la confianza y la identificación con la institución pueden convertirse en un activo competitivo, particularmente cuando los productos financieros tienden a parecerse entre bancos y los consumidores tienen cada vez más opciones para mover su dinero.

Sin embargo, los datos no permiten concluir que los clientes hayan elegido originalmente a su banco por ser mexicano. La encuesta mide el peso que los usuarios asignan actualmente a distintos atributos de su institución y no identifica la razón específica por la que contrataron sus productos.

La reputación sigue siendo clave

En un mercado donde los consumidores tienen cada vez más opciones para administrar su dinero, los bancos mexicanos cuentan con un atributo que va más allá de sus productos: la identificación que generan entre sus propios clientes.

La encuesta de Kardmatch muestra que ese vínculo tiene un peso relevante al momento de valorar a la institución, aunque todavía no permite determinar si el origen mexicano fue decisivo para elegirla.