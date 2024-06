La condición de la que depende Milei para revertir el régimen cambiario

En la recta final de la Ley Bases y el capítulo fiscal en la Cámara de Diputados, aseguran, que la aprobación no solo tiene trascendencia a los fines de la meta del déficit cero en diciembre, sino que una propuesta sería la gran apuesta del presidente Javier Milei para revertir el régimen cambiario.



El fin de la economía con restricciones a la compra de divisas extranjeras, brecha cambiara (que aumentó en las últimas jornadas), tasa de interés real negativa y una política fiscal aspiradora de pesos, llegaría de la mano del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

"El régimen macroeconómico en el que estamos es de transición", aseguró quién fue el viceministro de Economía durante los últimos dos años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2013-2015), Emmanuel Álvarez Agis, en el evento anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

Para quien fue el segundo de Axel Kicillof, se trata de un momento de pase de un régimen a otro. Dado que, si bien en este programa mejoró la brecha, después de subir bajó la inflación y se recuperaron reservas, hay una perdida: crecimiento.

La cual se expuso en el reciente informe de avance de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en donde el Producto Bruto Interno (PBI) sufrió una caída interanual del 5,1% en el primer trimestre del año y del -2,6% en términos desestacionalizados.

"No me imagino a ningún presidente que apueste a un régimen macroeconómico donde no hay crecimiento. Lo que está intentando hacer Milei es un esquema de transición", sostuvo el Álvarez Agis frente al auditorio.

El ex viceministro de Economía durante la segunda presidente de Cristina Fernández de Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis.

Así, sostuvo, que la "diagonal" que le permitiría a Milei realizar ese cambio es el RIGI , cuya versión se definiría este martes en comisiones, con la meta de lograr una sesión en la Cámara baja el próximo jueves dado los tiempos que marcó el Gobierno para la firma del Pacto de Mayo el 9 de julio .

"El RIGI tiene un rol macroeconómico: se busca utilizar ese flujo de dólares para estabilizar el tipo de cambio y que con ello se genere una baja de la inflación sostenible en el tiempo que a su vez reactive el crédito", puntualizó.

Y remarcó que el Gobierno apuesta al desarrollo de activos en donde la Argentina tiene "ventajas absolutas", que pueden ser explotados a una velocidad más rápida y que no sucede por la falta de financiamiento externo como la minería, energía y agroindustria.

"Tiene aspectos parecidos a la convertibilidad, ya que en los noventa lo que permitió, en parte, sostener el tipo de cambio fue la inversión extranjera directa", aseguró. Aunque, remarcó, que deberíamos aprender de los "errores del pasado".

Así, para el Álvarez Agis, el Gobierno debería no financiarse con privatizaciones ni con deuda externa. "Cuando una economía está con el flujo mal por más que le vendas empresas a los privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos desembolse u$s 15 mil millones nos dura tres meses a los argentinos porque u$s 45 mil millones nos duró un año", concluyó.