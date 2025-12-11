En esta noticia Reforma laboral: qué proyecto envió el Gobierno

Tras la confirmación de que un proyecto de ley de Reforma Laboral sería enviado al Senado por parte del Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó una movilización para el 18 de diciembre.

La administración Milei mandó al Senado con el sello de “Modernización”, los principales referentes de la CGT realizaron una cumbre en la histórica sede de la calle Azopardo.

El destino final de esta movilización será la Casa Rosada, en la emblemática Plaza de Mayo. Desde la CGT confirmaron que irá contra tres frentes para lograr frenar la reforma que impulsa el Ejecutivo: el parlamentario, el judicial y las calles.

Cabe destacar que este encuentro estaba previsto, debido a que se daba por descontado que por estas horas quedaría blanqueada la propuesta oficial para cambiar las reglas que rigen al empleo, con impacto en las empresas y los sindicatos.

Daniel Vides/NA

El Gobierno giró este jueves al Congreso el proyecto de reforma laboral que modifica las principales leyes del derecho del trabajo y que el oficialismo quiere tratar en forma exprés en el Senado, aunque para eso deberá construir una mayoría junto a sus aliados.

El objetivo de la bancada de la Libertad Avanza (LLA), que preside Patricia Bullrich, era tratarlo hoy en comisiones, pero ayer debió demorarse la apertura del debate hasta el martes, por lo cual recién podrá abordar la iniciativa en el recinto cerca de fin de año.

Bullrich pidió que envíen el proyecto al Senado, ya que, tomó su sanción como un desafío personal, dado que desde hace décadas tiene un fuerte enfrentamiento con sectores sindicales, en especial con el jefe camionero, Hugo Moyano.