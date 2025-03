La advertencia ignorada: cómo una investigadora del Conicet anticipó la tragedia de Bahía Blanca

El viernes 7 de marzo de 2025, Bahía Blanca vivió una de las peores tragedias de su historia. Las inundaciones, producto de lluvias torrenciales que superaron los 290 milímetros en pocas horas, dejaron un saldo de 16 muertos, desaparecidos y miles de evacuados. Sin embargo, esta catástrofe no fue una sorpresa para todos. En 2012, Paula Zapperi, investigadora del CONICET y doctora en Geografía, publicó una tesis doctoral que anticipaba los riesgos de inundación en la ciudad. Su trabajo, basado en un análisis detallado de la hidrografía urbana, advirtió sobre las condiciones naturales y sociales que hacían de Bahía Blanca un lugar vulnerable.

La tesis que predijo el desastre

En su tesis, Zapperi estudió la relación entre el crecimiento urbano y las características naturales de Bahía Blanca, ubicada en la cuenca inferior del arroyo Napostá. "La ciudad recibe el escurrimiento generado aguas arriba, lo que aumenta el peligro de inundación", explicó la investigadora en una entrevista con Romina Mangel en Radio con Vos. Su investigación mostró cómo la expansión desordenada de la ciudad, sumada a la falta de planificación urbana, agravó los riesgos hidro-ambientales.

Zapperi utilizó sistemas de información geográfica (SIG) para analizar el comportamiento del escurrimiento superficial, identificar zonas de riesgo y proponer soluciones. "El principal efecto de las precipitaciones intensas es el anegamiento en zonas de menor pendiente", señaló. Además, destacó que, en áreas más altas, el agua erosiona calles sin pavimentar, transportando sedimentos que bloquean los sistemas de drenaje en zonas bajas.

La advertencia ignorada

A pesar de la claridad de sus conclusiones, las autoridades no actuaron a tiempo. "No es que hice una predicción, sino que recordé algo que ya había pasado", aclaró Zapperi. Su trabajo, basado en registros históricos que datan de principios del siglo XX, mostró que las inundaciones eran un problema recurrente en Bahía Blanca. Sin embargo, los gobiernos posteriores a 2012 no priorizaron las medidas necesarias para mitigar estos riesgos.

"Abordar una problemática de esta envergadura es complejo", reconoció Zapperi. "Se involucran niveles del terreno, el tipo de suelo, las características meteorológicas y, por supuesto, el componente social". La investigadora explicó que la falta de diálogo entre diferentes áreas de gobierno y la dificultad para coordinar acciones a nivel local y provincial fueron obstáculos clave.

El crecimiento urbano y sus consecuencias

Uno de los puntos centrales de la tesis de Zapperi fue el impacto del crecimiento urbano desordenado. "La expansión de la ciudad generó áreas impermeables, como calles pavimentadas y edificaciones, que redujeron los espacios naturales de absorción del agua", explicó. Esto aumentó el volumen de escorrentía superficial, dificultando el drenaje y agravando las inundaciones.

La investigadora también criticó la falta de planificación en la ocupación de espacios vulnerables. "No se puede autorizar urbanizaciones en zonas bajas sin considerar los riesgos", afirmó. Propuso medidas como la relocalización de poblaciones en áreas de riesgo y la implementación de políticas de ordenamiento territorial. Sin embargo, estas recomendaciones no fueron implementadas.

La tormenta que lo cambió todo

El temporal del 7 de marzo fue el detonante de una crisis anunciada. "No se esperaba una tormenta de esta magnitud, con vientos de hasta 180 km/h y lluvias de 300 mm en tan poco tiempo", reconoció Zapperi. Las alertas naranjas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional no fueron suficientes para prevenir el desastre.

Las imágenes de la ciudad bajo el agua, con viviendas devastadas y calles convertidas en ríos, confirmaron las peores predicciones. "En las zonas más afectadas, el agua arrastró todo a su paso: autos, electrodomésticos, incluso personas", relató Zapperi.

Un llamado a la acción

La tragedia de Bahía Blanca dejó en evidencia la necesidad de repensar las políticas urbanas y ambientales. "No se trata solo de hacer obras, sino de planificar el crecimiento de la ciudad de manera sostenible", insistió Zapperi. Su tesis, ahora más relevante que nunca, ofrece un marco para entender y abordar los desafíos que enfrentan ciudades como Bahía Blanca en un contexto de cambio climático.

"Espero que esta tragedia sirva como un llamado de atención", concluyó la investigadora. "No podemos seguir ignorando las advertencias de la ciencia. La próxima vez, podría ser demasiado tarde".