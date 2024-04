La advertencia de Melconian a Milei luego de su cruce: "Insostenible..."

Esta semana, el presidente Javier Milei apuntó de forma directa contra el economista Carlos Melconian en la cena anual de la Fundación Libertad. Tras el cruce, este le respondió e intentó desligarse de la polémica analizando sus primeros meses de gestión.

En diálogo con Radio Rivadavia, consultado sobre si la nueva gestión va por buen camino, Melconian destacó que "ha habido algún avance", sin embargo, también pidió analizar ciertas cuestiones más en profundidad.

Por su parte, también se refirió a los créditos hipotecarios que distintos bancos anunciaron en las últimas semanas y compartió su pronóstico para estos: el análisis completo.

La advertencia de Melconian a Milei: "Más bisturí y menos motosierra"

Tras el cruce con el presidente Javier Milei, Melconian analizó su gestión y destacó que "ha habido algunos avances", aunque no ideológicos, si no "prácticos".

En particular, destacó la noción que defiende este Gobierno de que "uno tiene que gastar lo que tiene", al igual que "no tomar deuda para gasto corriente y no emitir moneda que termine en inflación", avances que el economista que acompañó a Patricia Bullrich durante su campaña presidencial pidió "no perder".

Sin embargo, Melconian cree que Milei debe ser más eficaz con su plan de ajuste: " Hay que usar más bisturí y menos motosierra , porque caen justos por pecadores en la motosierra".

"Este es un tema que está por verse en la Argentina", consideró al respecto. Y profundizó: "En algún momento hay que dejar la emergencia económica, pero el país y sus precios relativos, es decir, cuánto han aumentado en los cinco últimos años los servicios regulados, los salarios, los precios libres, es totalmente desigual".

"Entonces, cuando uno tiene eso en forma totalmente desigual y no hay ningún plan de estabilidad a la vista, por lo pronto hay que seguir acomodando los melones en la caja del camión", sumó.



Tras el anuncio del Presidente del superávit fiscal en los primeros meses de gestión, el economista también pidió analizar estos resultados que Milei presenta como "exitosos" en más detalle.

"Si subieron las reservas, tenemos que ver por qué, si mejoraron los bonos, ¿por qué?, si baja la tasa de interés, ¿por qué?, si hubo superávit del fisco, ¿por qué? Hay que mirar la sustentabilidad de eso", marcó.

Finalmente, se refirió también a los anuncios de tres bancos distintos que en la última semana lanzaron distintas líneas de créditos hipotecarios, a lo que Melconian dijo que "no hay ninguna chance de sostenerlos en esta inestabilidad".

Aquí, recordó su paso al frente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri: "A mí ya me tocó decir que no de la mano del que era presidente del Banco Central y presionado por el presidente Macri, con semejante inflación, le tuve que decir que no a créditos hipotecarios basados en expectativas".

"Acá la esperanza, el desarrollo, el crecimiento pasan por otro lado, en explicitar el programa maestro, en mostrar quién lo va a hacer, en tener alineamiento, en cubrir las estructuras", cerró al respecto, desincentivando la toma de créditos debido a las altas expectativas positivas del mercado en el Gobierno, pero que aún no pueden confirmarse.