Axel Kicillof se presentó, hace un tiempo atrás, en la Corte Suprema de Justicia para que el Máximo Tribunal obligue al gobierno de Javier Milei a pagarle deudas milmillonarias y hoy consiguió sentar a los representantes del Ministerio de Capital Humano en una audiencia. Según pudo saber El Cronista el motivo particular del encuentro convocado por los magistrados fue tratar la deuda que la gobernación le reclama a la ANSES respecto de temas previsionales. El reclamo fue realizado en 2024 por la administración provincial. En principio se exigía el pago de unos 1,6 billones de pesos en concepto de transferencias adeudadas por la ANSES para compensar el déficit de la caja previsional provincial. Ahora, la deuda “real”, afirman, esté por encima de los 2,2 billones de pesos sólo en esta materia. “Se trató de un primer buen encuentro, que la justicia convocó y que nos parece importante para avanzar, luego, con los demás”, señaló un vocero de la provincia. Por la provincia participan el ministro de Economía, Pablo López, y el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, entre otros funcionarios. “Se fijó una nueva fecha de audiencia para el 21 de abril para seguir presentando pruebas”, añadieron desde el kicillofismo. Por su parte, en el Ministerio de Capital Humano evitaron dar detalles del encuentro.