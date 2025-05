Kicillof lanzó su nuevo espacio con un fuerte mensaje electoral: "Que la motosierra no cruce la General Paz"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, empieza a mover fichas en el tablero político y lanzará este sábado el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio con el que planea discutir el armado electoral con los referentes de La Cámpora, Máximo Kirchner, y del Frente Renovador, Sergio Massa.

El mandatario provincial pronunció un enfático mensaje contra el modelo de gestión que lleva adelante el presidente Javier Milei. "La motosierra no fue para la casta, fue para el pueblo", expresó. "Que no cruce la General Paz", advirtió"

El enfático discurso de Kicillof en el lanzamiento de su espacio: "La casta aplaude"

"La casta lo aplaude a Milei mientras el pueblo sufre. Esa política de dólar planchado, como siempre en la Argentina, solo cierra con deuda. Los vimos ir a pedir prácticamente de rodillas al FMI", sostuvo.

Entre los cuestionamientos más fuertes a la gestión libertaria, apuntó a las medidas económicas. "Hoy es fondo Monetario o pueblo. Festejaban haber colocado un bono en dólares que luego pagan en pesos por mil millones de dólares a una tasa de interés infinitamente grande. Esto sostiene lo único que anda en este modelo: la bicicleta financiera y la especulación. Ahí van los recursos, lo que le falta al jubilado, al estudiante, al laburante", reclamó Kicillof.

"Es mentira que no hay plata. Para la timba, para estos bonos, para lo financiero siempre hay plata. No es ajuste, es transferencia: le sacan al pueblo para darle a la timba, a las corporaciones. Es un cambio de manos, es dependencia y es saqueo", agregó.

"Es un modelo contra las provincias. Antifederal, centralista y unitario. Ya cansa. La provincia de Buenos Aires es la que menos gasto público tiene por habitante. Es la que menos trabajadores del Estado tiene junto con Córdoba. Aporta el 40% de toda la recaudación nacional. Y solo recibe un 7%", remarcó.

"Nuestra provincia siempre estuvo de acuerdo con aportar y distribuir solidariamente con las demás. Pero si de lo que se recauda, el 70% va para el Gobierno nacional y después no hay obras, no hay remedios ni fondos cuando hay una calamidad climática, me pregunto cómo se llama", criticó. "Se llama robo y se llama estafa. Milei tiene que devolverle a nuestra provincia los fondos que le sacó".

Críticas a la Justicia y un fuerte mensaje electoral en plena interna: "El adversario está afuera, no adentro"





El plenario kicillofista se llevará a cabo en medio de la interna en el peronismo bonaerense por la estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, y mientras los diferentes actores de Unión por la Patria (UxP) se debaten entre la unidad o la fragmentación a nivel local.

La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) aceleró el tiempo de definiciones, y los líderes del frente oficialista en la provincia saben que la ruptura puede significar una derrota en un territorio clave para las aspiraciones del PJ.

El evento tendrá su apertura a las 11, mientras que desde las 12 se llevarán a cabo diversos talleres con carpas temáticas que abordarán 10 ejes: economía y finanzas; producción y trabajo; obra pública y hábitat; educación pública; salud y ambiente; comunidad, territorio, jubilados y niñez; seguridad y justicia; ciencia, tecnología y universidades; cultura y deportes; y, finalmente, mujeres, diversidades y juventud.

Para conducir cada una de esas comisiones estarán ministros y secretarios de diversas áreas, entre los que se destacan Pablo López (Economía), Augusto Costa (Producción), Gabriel Katopodis (Obra Pública), Alberto Sileoni (Educación), Daniel Gollan (Salud), Estela Díaz (Mujeres), Andrés Larroque (Desarrollo), Carlos Bianco (Ciencia), Victoria Onetto (Cultura) y Javier Alonso (Seguridad), entre otros.

El encuentro contará con el respaldo de los jefes comunales que firmaron el documento de adhesión al MDF, como Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Ishii (José C. Paz), Juan José Mussi (Berazategui) y Federico Achával (Pilar), Lucas Ghi (Morón), Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Fabián Cagliardi (Berisso), entre otros.

Además, se aguarda por la presencia de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) como Hugo Yasky, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, y legisladores provinciales del mismo espacio, entre ellos, Pedro Borgini, Ayelén Durán y Carlos "Cuto" Moreno.