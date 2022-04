Se lanza un nuevo candidato presidencial de Juntos por el Cambio: de quién se trata y cuáles son sus planes

Miguel Angel Pichetto decidió salir del duro intríngulis interno de Juntos por el Cambio confirmando su postulación por el Encuentro Peronismo Republicano y lanzando su candidatura presidencial en un acto que se realizará el 13 de mayo en Parque Norte.

La propuesta de los organizadores, la mayoría peronistas que acompañaron la gestión de Cambiemos en Casa Rosada, es mostrar con los oradores un escena federal ("no porteñocéntrica", le especificaron a El Cronista). Hablarán también el senador Juan Carlos Romero en representación del NOA, el ex gobernador de Misiones Ramón Puerta en nombre del NEA y el cierre estará a cargo del precandidato, Pichetto, por la provincia de Buenos Aires y la Patagonia.

Puerta, gran amigo de Mauricio Macri , se sumó recientemente a la mesa nacional en nombre del Peronismo Republicano y Romero se convirtió en el Senado en una espada valorada en JxC por su experiencia política.

De este modo, la "mesa chica" de Pichetto que también integran dirigentes como Miguel Angel Toma y Eduardo Mondino, despejó las conversaciones de las intrigas que se generaron en la última semana en la coalición opositora por el supuesto acuerdo entre el presidente de la UCR, Gerardo Morales, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y las reacciones que viene provocando una eventual postulación de Mauricio Macri para volver a la Casa Rosada.

Hoy temprano, por ejemplo, Patricia Bullrich reaccionó con un comunicado que fue en contra de lo que ayer mismo firmó, causando consternación entre la dirigencia de JxC. En declaraciones radiales, ella misma dijo que ayer no la dejaron argumentar en contra de lo que se estaba firmando y sus allegados transmitieron que llegó tarde a la reunión porque le dijeron mal la hora.

Tampoco hoy Morales tuvo un día sencillo. El gobernador de Jujuy está convencido de que hubo una maniobra ("una operación", dijo) para desprestigiarlo y hoy armó una conferencia de prensa denunciando que el Gobierno le está entregando tierras de su provincia al Movimiento Evita que son propiedad del gobierno provincial o directamente privados, y anticipó que el fiscal del estado se presentará a la justicia para denunciarlo.

La mayoría de los dirigentes radicales y del PRO no quisieron seguir hablando de la reunión de ayer. "A la gente le molesta que llevemos la interna a los medios, no tiene ningún sentido", fueron las respuestas que se obtuvieron, todas más o menos parecidas. Claramente, buscan tomar distancia de cualquier discusión que no tenga que ver con la crítica situación económica que vive la población. "El tiempo es el que va a acomodar las cosas", comentó un joven dirigente.

Otra agrupación de Juntos por el Cambio, Republicanos Unidos, se pronunció en contra del comunicado emitido ayer. "Me parece que la forma de construir la coalición amplia que el país necesita no es poniendo bolilla negra, sino planteando condiciones para que quienes hoy no forman pate de la gran coalición republicana tengan la posibilidad de hacerlo con un marco de reglas claras", señaló el presidente de RU, Yamil Santoro.