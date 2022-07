Juicio político contra Alberto Fernández: cómo es el pedido de José Luis Espert

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert presentó este lunes en el Congreso un pedido de juicio político a Alberto Fernández "por mal desempeño en los deberes de funcionario público".

"Hoy junto a Carolina Píparo, Ricardo Buryaile, Fran Sanchez y Paula Omodeo presenté mi pedido de juicio político al Presidente Fernández", escribió esta mañana Espert en su cuenta de Twitter.

"Esto arranca con la cuarentena cavernícola que destrozó la vida de adolescentes, comercios y empresas, mientras el Presidente no sólo hacia fiestitas en Olivos, sino que además privilegiaba la relación geopolítica con Rusia y China en lugar de tirarse encima de la (vacuna) Pfizer, norteamericana, para vacunar a la gente. Acá ha muerto gente por culpa de la negligencia y el mal desempeño de funcionario público", explicó ayer el legislador en diálogo con TN.

El plan de emergencia de José Luis Espert para que el dólar blue "no termine en $ 1000 y reviente todo"



El economista agregó a su acusación las recientes declaraciones del mandatario contra los agroexportadores, a quienes acusó de retener u$s 20.000 millones a la espera de una devaluación: "También es un mal desempeño de los deberes de funcionario público".



"El productor agropecuario produce soja y le venden pesos, tiene todo el derecho a quedarse a dormir entre la soja si quiere", opinó Espert. "Acá hay una locura colectiva que dice que los dólares son del Banco Central porque los dólares son de la sociedad", añadió.

"Alberto Fernández ya no debería ser Presidente de nuestro querido país", sentenció el diputado

"¿Le tienen miedo a Cristina? Ya le tuvieron miedo por eso la mantuvieron viva sin meterla en cana durante el Gobierno de Macri (Mauricio) para agrandar la grieta cuando todo el mundo sabe que Cristina es chorra y va con pistola en mano contra la Justicia... ¿Cómo no le vamos a iniciar juicio político a Cristina, antes, y a Alberto Fernández, ahora? ", cuestionó.

El Frente de Todos acusó a la oposición de querer desestabilizar al Gobierno y ya hubo respuesta



"Si Alberto Fernández es un inútil que está llevando a la sociedad a la ruina, ¿solo por especulación política no vamos contra Alberto Fernández?, ¿por temor a Cristina?, ¿y si llega a gobernar Cristina, qué?, ¿cuál es el problema? Si después de todo la que eligió a Alberto Fernández como presidente es Cristina, que se haga cargo...", arremetió Espert.

El diputado de Avanza Libertad apuntó contra Patricia Bullrich, quien aseguró que Juntos Por el Cambio no dará el respaldo para avanzar con el juicio político: "Quiere que el país se incinere de la mano del inútil de Alberto Fernández y que quede claro que el problema es del Frente de Todos pero no se da cuenta -o no quiere tener en cuenta- que la gente va a sufrir al inútil de Alberto Fernández".