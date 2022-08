Juicio a Cristina Kirchner: habló Evo Morales y marcó una diferencia clave entre ella y Mauricio Macri

Todavía no habló con Cristina Kirchner ni con Alberto Fernández pero el exPresidente de Bolivia Evo Morales fue de los primeros líderes latinoamericanos en defenderla y apuntar a que "hay una guerra judicial, una conspiración como un golpe judicial contra la hermana Cristina Fernández". "Si Cristina fuera presa tendrían que solidarizarse incluso presidentes de derecha", señaló más allá de las diferencias ideológicas.

Evo Morales coincidió con la Vicepresidenta y con el gobierno argentino en señalar que "cuando los líderes surgen para defender los derechos del pueblo, la soberanía, las políticas de independencia de Estados, cuando no pueden derrotarlos democráticamente, promueven golpe de Estado, golpe judicial, golpe congresal o guerra judicial".

En ese marco el exPresidente de Bolivia encuadró el pedido de prisión en la causa Vialidad y la posterior refutación de los alegatos que hizo Cristina Kirchner desde el Senado y a través de redes sociales.

Lula, Dilma, Evo, Correa y otros ex presidentes reclaman al FMI que "asuma la responsabilidad" de apoyar a Macri - El Cronista



Evo Morales contra Macri: "No pueden existir presidentes vecinos que apoyen a golpistas" - El Cronista







ADVERTENCIA AL FRENTE DE TODOS

Alberto Fernández recibió a Evo Morales en julio de este año

En una entrevista concedida al noticiero del canal IP, Morales remarcó que "la única forma de liberarnos es con la unidad de nuestros pueblos" y al ser consultado sobre las diferencias puertas adentro del Frente de Todos, repitió tres veces la palabra "unidad" como recomendación a sus amigos argentinos. "En los sectores sociales debe haber unidad", advirtió.

Si bien evitó dar respuestas sobre política interna -cuando fue consultado respecto a una posible candidatura de Cristina Kirchner para 2023- o a indicar si la oposición tiene responsabilidad en la causa, sí apuntó que "Mauricio Macri mandó armas para matar a mi pueblo y cuando estaba Cristina ella me mandó pan para mi pueblo, esa es una gran diferencia". La causa sobre el envío de armas a Bolivia en 2019 avanza con la toma de testimonios en el juzgado en lo penal y económico a cargo de Alejandro Catania.

"Mauricio Macri mandó armas para matar a mi pueblo y cuando estaba Cristina, ella me mandó pan para mi pueblo, esa es una gran diferencia"

"Las derechas de América Latina bajo el mando de Estados Unidos provocan golpes de estado, organizan campañas con medios de comunicación para desprestigiar o proscribir a nuestros líderes", insistió Evo Morales sobre el juicio que se encuentra en etapa final. Esta semana cerraron sus alegatos los fiscales y a partir del 5 de septiembre lo harán las defensas de los 13 acusados.

Desde su país, donde aún no define si será candidato a o no, Evo Morales coincidió con los argumentos políticos de la Vicepresidenta. "Lo que le hacen a la hermana Cristina es un mensaje para todos los Presidentes que están con su pueblo. Es una venganza, no es justicia que no permitan defenderse. Es una violación al derecho universal de la defensa", agregó sobre el pedido de ampliar su indagatoria que esta semana le negó el tribunal aunque podría exponer su postura durante la exposición de sus abogados.

"Lo que le hacen a la hermana Cristina es un mensaje para todos los Presidentes que están con su pueblo. Es una venganza"

Por otra parte, Evo Morales no habló de "disciplinamiento" como lo hizo la argentina pero sí de un intento de "proscripción" y de un "escarmiento".

Ante la pregunta de qué ocurriría en caso de que la Vicepresidenta fuera condenada, respondió que "la hermana Cristina no se va a rendir y el pueblo latinoamericano tampoco". Subrayó que habrá solidaridad para con ella y celebró las próximas elecciones en Brasil con cuyo ex Presidente, Lula Da Silva, se comparó CFK.

¿Cristina 2023? Las 5 claves de su estrategia 'de campaña' aprovechando la Causa Vialidad - El Cronista



Reforma laboral en Chile: el polémico proyecto de Gabriel Boric para bajar la jornada a 40 horas semanales - El Cronista



Lula, que estuvo 580 días preso, vuelve a ser candidato presidencial en las elecciones del próximo 2 de octubre donde se enfrentará, por primera vez, al actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro. Favorito en las encuestas, Morales consideró que "la llegada de Lula a la presidencia en Brasil va a ser una gran fortaleza para América latina".

-La Vicepresidenta negó liderar una asociación ilícita pero apuntó a que se investiguen otras líneas entre ex funcionarios y empresas. ¿Hay un entramado de corrupción en Latinoamérica?, se le preguntó.

-Lo que pasa con la hermana Cristina en esta guerra judicial es por dos cosas: política y plata. Algunos jueces no solo dependen de Macri o la derecha argentina sino viene de las dictaduras militares de hace unos tiempos.