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Sustentabilidad

El Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) inauguró una nueva sucursal física en Villa Ramallo que reemplazará a un local alquilado pero aplicando tecnología de última generación, criterios de eficiencia energética y espacios de atención comercial y autogestión.

La nueva sede es parte del mayor plan de obras de la entidad en su historia, con 86 sucursales remodeladas en 6 años, precisó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

La decisión de la construcción de la sucursal no escapa a la tendencia del negocio de ir hacia los canales digitales, sino por el contrario contempla la demanda de un segmento de clientes por mantener presencialidad y atención personalizada.

Y agregó: “Nuestro objetivo es seguir ampliando la presencia del Banco, consolidando una red más inclusiva que acompañe el crecimiento productivo y la vida cotidiana de las y los bonaerenses”, declaró el funcionario.

“La red presencial continúa siendo una herramienta central para la inclusión financiera y para responder a la demanda de clientes que todavía requieren atención personalizada en sucursales”.

Entre las características edilicias que fomentan la eficiencia energética y reducen el impacto ambiental, se destacan: iluminación LED; carpinterías con doble vidriado hermético (DVH) para mejorar el aislamiento térmico; sistemas de protección solar como aleros y parasoles de aluminio; paneles fotovoltaicos instalados en la azotea que abastecen el consumo eléctrico destinado a iluminación y termotanques con intercambio de calor solar.

Estas soluciones, junto con equipos de climatización de última generación y el aprovechamiento de la luz natural, permiten reducir significativamente el consumo energético.

El edificio cuenta con una superficie cubierta de 455 metros cuadrados y fue diseñado con criterios de sustentabilidad, accesibilidad y tecnología aplicada a la atención bancaria.

Estrategia

Cuattromo viene planteando la necesidad de combinar el crecimiento de los canales digitales con una estrategia de cercanía territorial y atención presencial para acompañar a los distintos perfiles de clientes en toda la provincia.

La nueva sede incorpora iluminación LED, carpinterías con doble vidriado hermético (DVH), paneles fotovoltaicos y sistemas de protección solar para reducir el consumo energético. También suma equipos de climatización de última generación y soluciones de aprovechamiento de luz natural.

Sustentabilidad

El desarrollo fue concebido bajo estándares de eficiencia energética y accesibilidad integral. El edificio incluye rampas de acceso y sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida.

La apertura de la sucursal refleja además una estrategia que busca sostener la presencia física de la entidad en localidades bonaerenses en un contexto en el que gran parte del negocio financiero avanza hacia la digitalización.

Desde Banco Provincia remarcan que la red presencial continúa siendo una herramienta central para la inclusión financiera y para responder a la demanda de clientes que todavía requieren atención personalizada en sucursales.