Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) efectivizó este mes el pago de una asignación vitalicia a favor de la expresidenta Cristina Kirchner por una suma bruta de $ 16.090.877,01. La medida se dio debido a una orden de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

El pago del organismo previsional a la referente actualmente presa corresponde a la pensión por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Sin embargo, ella no recuperó la asignación vitalicia que cobraba por haber ejercido la Presidencia de la Nación.

¿Qué dijo la Justicia sobre la pensión de Cristina Kirchner?

La resolución, firmada por los jueces Juan Fantini y Sebastián Russo a través de una medida cautelar dictada en febrero, dispuso reanudar de forma transitoria una de las dos prestaciones especiales que el organismo había suspendido administrativamente a fines de 2024.

Esa medida se había apoyado en la ratificación de la condena penal contra la expresidenta en la causa Vialidad, lo que llevó a Kirchner a iniciar una demanda judicial para recuperar el beneficio mientras continúa la discusión del expediente principal.

¿Qué dijo ANSES sobre el pago?

Consultado sobre el tema, el organismo estatal confirmó que “se procedió rehabilitando el beneficio número 47-6-8085213-0 con mensual 08/2026 por un monto bruto de $ 16.090.877,01 e ingresando los descuentos legales vigentes”.

Cristina Kirchner recuperó su pensión millonaria. Prensa Cristina Kirchner

ANSES agregó que los descuentos por obra social e impuesto a las ganancias “se procesan automáticamente con la liquidación mensual”, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La prestación corresponde a la pensión derivada del expresidente Néstor Kirchner y su monto neto ronda los $ 12 millones, luego de que la administración aplicara una quita del 20% sobre el haber mensual en virtud de la resolución 343/2025, que dispone “un recupero del 20% del haber mensual por sumas percibidas indebidamente”.

La entidad, además, no liquidó el adicional por zona austral que la expresidenta cobraba por su domicilio declarado en Santa Cruz, y precisó que cualquier actualización del haber dependerá de “una variación salarial acordada fuera del ámbito del organismo”.

Por qué ANSES volvió a pagarle la pensión

La cautelar que destrabó el pago revirtió un fallo adverso de primera instancia de la jueza Karina Alonso Candis. La Cámara basó su decisión en razones alimentarias y no se pronunció sobre la condena a seis años de prisión que pesa sobre la beneficiaria, un punto que, según un dictamen del procurador Eduardo Casal, debería derivar en la suspensión del cobro previsional.

Tras el rechazo de la propia Cámara a elevar la cuestión por recurso extraordinario, ANSES y el Ministerio Público Fiscal presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revocar la medida cautelar. El pago se destrabó finalmente en julio, después de que la Justicia aceptara una caución juratoria presentada por la expresidenta.



