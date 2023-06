Jubilados ANSES: el trámite CLAVE para cobrar el aguinaldo en junio 2023

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recordó un trámite clave que algunos jubilados y pensionados deberán efectuar en junio para cobrar el medio aguinaldo.

Se trata de la Fe de Vida, documento que más de 10 entidades bancarias aún exigen para verificar la supervivencia y así permitirles retirar los haberes correspondientes.

Fe de vida, ¿qué bancos exigen este trámite para cobrar la jubilación ANSES?





Es importante destacar que este trámite no se debe realizar de manera mensual. Por el contrario, se gestiona de manera automática.

Bancos que no exigen Fe de Vida

Banco Nación

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Banco de Córdoba

Banco de La Pampa

Banco de San Juan

Bando de Santa Cruz

Banco de Santa Fe

Banco de Entre Ríos

Banco Piano

Banco Supervielle en Córdoba (hasta el 30 de junio de 2023).

Los bancos en los cuales la Fe de Vida es obligatoria

Banco Macro

Banco de Santiago del Estero

Banco Industrial

Banco Patagonia

Compañía Financiera Argentina



Banco Galicia

Banco Columbia

Banco BBVA

Nuevo Banco del Chaco

Banco de Corrientes

Banco de Formosa

Banco COMAFI

Banco Provincia de Neuquén

Banco de La Rioja

Banco Chubut

Banco Itaú

Banco de Tierra del Fuego





¿Cómo acreditar "Fe de vida" en los bancos?





Las formas más comunes de acreditar "Fe de vida" son:

Cobro directo por ventanilla en el banco: presentándose personalmente en el banco para cobrar la jubilación o pensión, se verifica la identidad y supervivencia del beneficiario;

presentándose personalmente en el banco para cobrar la jubilación o pensión, se verifica la identidad y supervivencia del beneficiario; Transacción con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria : efectuando una compra o transacción utilizando la tarjeta de débito o crédito vinculada a la cuenta donde se reciben los pagos, se comprueba la continuidad de vida del beneficiario;

: efectuando una compra o transacción utilizando la tarjeta de débito o crédito vinculada a la cuenta donde se reciben los pagos, se comprueba la continuidad de vida del beneficiario; Utilizar los tótems de ANSES en los bancos: muchas sucursales bancarias cuentan con tótems de ANSES donde se puede registrar la huella digital para certificar la supervivencia,

muchas sucursales bancarias cuentan con tótems de ANSES donde se puede registrar la huella digital para certificar la supervivencia, Terminal de autoconsulta biométrica en las oficinas de ANSES: en las oficinas de ANSES, se encuentran terminales de autoconsulta biométricas donde los beneficiarios pueden verificar su supervivencia usando su huella digital.

¿Qué pasa si no hago la certificación de supervivencia?





Quienes no efectúen el trámite no podrán retirar su dinero del cajero automático. De esta manera, si el cobro se suspendió por no completar el Certificado de Supervivencia, se reactivará una vez que el jubilado o su apoderado lo completen, sin necesidad de trámites adicionales.

Jubilados y pensionados de ANSES: ¿cómo se calcula el medio aguinaldo?





En junio de 2023, los beneficiarios de jubilaciones y pensiones de ANSES recibirán el primer tramo del aguinaldo, que corresponde al 50% de los haberes más altos recibidos durante los primeros seis meses del año.

En el caso del haber mínimo, que se actualizó a $70.962, el monto del aguinaldo será de $35.481.

IMPORTANTE: el cálculo del aguinaldo no incluye ninguno de los bonos otorgados a jubilados y pensionados en los últimos meses, por lo que se tomará en cuenta únicamente la jubilación base.

Jubilados y pensionados de ANSES: ¿cuándo cobro en junio 2023 con bono incluido?





Jubilados con un haber mínimo

Jueves 8 de junio: documentos terminados en 0;

Viernes 9 de junio: documentos terminados en 1;

Lunes 12 de junio: documentos terminados en 2;

Martes 13 de junio: documentos terminados en 3;

Miércoles 14 de junio: documentos terminados en 4;

Jueves 15 de junio: documentos terminados en 5;

Viernes 16 de junio: documentos terminados en 6;

Miércoles 21 de junio: documentos terminados en 7;

Jueves 22 de junio: documentos terminados en 8;

Viernes 23 de junio: documentos terminados en 9.

Jubilados con más de un haber mínimo

Lunes 26 de junio: documentos terminados en 0 y 1;

Martes 27 de junio: documentos terminados en 2 y 3;

Miércoles 28 de junio: documentos terminados en 4 y 5;

Jueves 29 de junio: documentos terminados en 6 y 7;

Viernes 30 de junio: documentos terminados en 8 y 9.

Pensiones no Contributivas (PNC)