ANSES confirmó un bono de casi $ 550.000 y se pagará en septiembre por única vez: ¿a quiénes beneficia?
Un grupo de titulares podrá recibir hasta cuatro bonos el próximo mes. Cuáles son los requisitos para acceder.
De cara al cronograma de pagos correspondientes a septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la entrega de un extra de casi $ 550.000 por única vez a un grupo de beneficiarios.
El organismo previsional anunció un incremento para el próximo mes del 1,9% en jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales, en línea a lo pactado en la Ley de Movilidad Jubilatoria, indexada con la inflación.
ANSES pagará un bono de casi $ 550.000 por única vez: a quiénes beneficia
Para poder acceder al medio millón de pesos de ANSES, los beneficiarios deben acumular las siguientes prestaciones:
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 374.444
- Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $ 52.250
- Complemento leche: $ 42.594
- Volver al Trabajo: $ 78.000
La suma de todas estas cuatro asignaciones familiares da un total de $ 547.288 a cobrar en septiembre, siendo el monto que recibirán los beneficiarios de ANSES que estén inscriptos a todos estos programas.
El Complemento leche es una prestación no contributiva que forma parte del Plan de los 1000 Días, una política pública nacional que promueve el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
Volver al Trabajo, también conocido como exPotenciar Trabajo, apunta a quienes tienen posibilidades de capacitarse o integrarse nuevamente al mercado laboral.
Cuánto pagará ANSES la AUH en septiembre
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en el mes de septiembre un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio.
De esta forma, el próximo mes los titulares de las asistencias sociales de ANSES cobrarán los siguientes montos:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 115.087. ANSES retiene el 20%, por lo que el pago directo será de $ 92.070 por hijo.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 374.444. Con la retención del 20%, el beneficiario recibirá $ 299.795 por hijo. Con la libreta AUH, el beneficiario podrá acceder al 20% retenido.
- Asignación por Embarazo (AUE): $ 115.087. Sin la libreta AUH, el titular recibirá el 80%, por lo que quedaría en $ 92.070.
Tarjeta Alimentar: cuánto pagará ANSES en septiembre
Los titulares de AUH no solo recibirán la prestación por cada hijo, sino que también se entregará la Tarjeta Alimentar.
Esta prestación social busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria. Los montos no tendrán aumento en septiembre, y se mantienen igual que en meses anteriores:
- Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $ 52.250
- Familias con dos hijos: $ 81.936
- Familias con tres o más hijos: $ 108.062
Cabe aclarar que este programa, a diferencia de otros beneficios, no cuenta con actualizaciones mensuales o incrementos vinculados a la inflación.
Calendario de pagos AUH septiembre 2025
Los titulares de la AUH y la AUE de ANSES cobrarán en septiembre de 2025 en las siguientes fechas, según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Las más leídas de Economía y Política
Adiós a la pensión por fallecimiento: el Gobierno eliminó el beneficio por viudez a este grupo
Destacadas de hoy
Members
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
Ante la creciente mora en las familias, llega una solución para resolver deudas financieras
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios