ANSES confirmó un bono de casi $ 550.000 y se pagará en septiembre por única vez: ¿a quiénes beneficia?

De cara al cronograma de pagos correspondientes a septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la entrega de un extra de casi $ 550.000 por única vez a un grupo de beneficiarios.

El organismo previsional anunció un incremento para el próximo mes del 1,9% en jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales, en línea a lo pactado en la Ley de Movilidad Jubilatoria, indexada con la inflación.

ANSES pagará un bono de casi $ 550.000 por única vez: a quiénes beneficia

Para poder acceder al medio millón de pesos de ANSES, los beneficiarios deben acumular las siguientes prestaciones:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 374.444

Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $ 52.250

Complemento leche: $ 42.594

Volver al Trabajo: $ 78.000

La suma de todas estas cuatro asignaciones familiares da un total de $ 547.288 a cobrar en septiembre, siendo el monto que recibirán los beneficiarios de ANSES que estén inscriptos a todos estos programas.

El Complemento leche es una prestación no contributiva que forma parte del Plan de los 1000 Días, una política pública nacional que promueve el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

Volver al Trabajo, también conocido como exPotenciar Trabajo, apunta a quienes tienen posibilidades de capacitarse o integrarse nuevamente al mercado laboral.

Cuánto pagará ANSES la AUH en septiembre

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en el mes de septiembre un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio.

De esta forma, el próximo mes los titulares de las asistencias sociales de ANSES cobrarán los siguientes montos:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $ 115.087 . ANSES retiene el 20%, por lo que el pago directo será de $ 92.070 por hijo.

: $ . ANSES retiene el 20%, por lo que el pago directo será de Asignación Universal por Hijo con Discapacidad : $ 374.444. Con la retención del 20%, el beneficiario recibirá $ 299.795 por hijo. Con la libreta AUH, el beneficiario podrá acceder al 20% retenido.

: Con la retención del 20%, el beneficiario recibirá por hijo. Con la libreta AUH, el beneficiario podrá acceder al 20% retenido. Asignación por Embarazo (AUE): $ 115.087. Sin la libreta AUH, el titular recibirá el 80%, por lo que quedaría en $ 92.070.

Tarjeta Alimentar: cuánto pagará ANSES en septiembre

Los titulares de AUH no solo recibirán la prestación por cada hijo, sino que también se entregará la Tarjeta Alimentar.

Esta prestación social busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria. Los montos no tendrán aumento en septiembre, y se mantienen igual que en meses anteriores:

Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $ 52.250

Familias con dos hijos: $ 81.936

Familias con tres o más hijos: $ 108.062

Cabe aclarar que este programa, a diferencia de otros beneficios, no cuenta con actualizaciones mensuales o incrementos vinculados a la inflación.

Calendario de pagos AUH septiembre 2025

Los titulares de la AUH y la AUE de ANSES cobrarán en septiembre de 2025 en las siguientes fechas, según la terminación del DNI: