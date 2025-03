Jubilaciones 2025: que pasará con la reforma previsional y las claves que pueden marcar el futuro

El debate por una reforma integral de las jubilaciones no parece asomarse en el horizonte de corto plazo. La idea del Gobierno es primero apuntar a una reforma laboral para así modificar el régimen previsional general.

Así lo ratificó el sábado Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde vinculó la necesidad de crear más puestos de trabajo registrados con la sostenibilidad del sistema jubilatorio.

En lo que va del 2025 se confirmaron una serie de medidas, como el congelamiento del bono que cobran los haberes mínimos y el vencimiento de la moratoria previsional.

Sin embargo, no hay señales de la Casa Rosada en llevar por delante discusiones más profundas en los próximos meses, hasta las elecciones legislativas.

Desde la Casa Rosada, la idea es primero avanzar con una reforma laboral para así modificar el régimen previsional general.

Congelamiento del bono y fin de la moratoria: cómo impacta en las jubilaciones

Uno de los anuncios más recientes fue mantener el monto del bono de $ 70.000, a pesar de las subas en las jubilaciones mínimas. Consultado por El Cronista, Rafael Rofman, investigador principal de CIPPEC, sostuvo que la medida reduce la posibilidad de una mejora real para los adultos mayores.

"(El bono) va a seguir licuándose lentamente con la inflación. A medida que baja la inflación ese efecto también es menor, pero obviamente va siendo cada vez menos importante", señaló.

El especialista calificó la postura del Gobierno de "esperable" y agregó que la estrategia es "es dejar que vaya perdiendo valor real" para luego "ir desarmándolo". "No sé si esta es la mejor manera", reparó.

Además, la gestión de Javier Milei confirmó que la moratoria previsional perderá vigencia el próximo 23 de marzo. Luego de esta fecha, se dejará de utilizar este esquema para acceder a una jubilación.

Al respecto, Rofman dijo: "Esto implica que, con algunas pocas excepciones vinculadas a moratorias anteriores abiertas o algún sistema particular de pago de deudas provisionales, una persona que no tenga los 30 años de aportes no se podrá jubilar bajo el régimen general".

En tanto, el abogado previsional Adrián Tróccoli fue contundente al respecto: "La lógica del Gobierno es que la moratoria metió por la ventana a un 60% de los jubilados que no hicieron aporte. Es un sector que pagó una cuota para luego tener un beneficio jubilatorio. Se les retuvo una parte del haber, pero no pagaron nada ya que no hicieron antes los aportes previos".

Se viene el fin de las moratoria que tiene activa la Anses para "comprar" años de aportes.

Cambios en la mira: edad para jubilarse y prestación proporcional, ¿una idea posible?

A principios de febrero el entonces titular de la Anses, Mariano de los Heros, retomó la idea de un posible suba de la edad jubilatoria antes de finalizar 2025. Sin embargo, Milei negó esa posibilidad para este año y poco después le pidió la renuncia a De los Heros.

Como solución, Tróccoli propuso el modelo de Inglaterra: un mecanismo que aumentó progresivamente la edad de jubilación para las mujeres desde los 60 años hasta los 65 años, igualando así la de los hombres. Posteriormente, la edad general ha ido en ascenso.

El abogado, no obstante, consideró: "No se si tenemos margen para esto. Quizás de acá a 5 años, podríamos subir la edad de la mujer de a poco . Y con un descalce menor entre la edad jubilatoria de hombre y la mujer, luego suban juntos. Tendría bastante sentido".

Aunque no precisó cuál debería ser la nueva edad para jubilarse, Tróccoli sostuvo que debe tener un vínculo directo con el aumento de la esperanza de vida.

Otra novedad anunciada fue la creación de la "Prestación de Retiro Proporcional", dirigida para quienes no alcancen los 30 años de aportes. La misma consistía en otorgar una jubilación por años aportados, la cual tendría un haber garantizado igual al PUAM (80% de la jubilación mínima).

Como regiría para personas con aportes, sería posible obtener beneficios incluso mayores al haber mínimo. "Sería establecer unos requisitos menores para quienes no tuvieron una historia laboral completa, pero que cuentan con un piso de años razonable", explicó Tróccoli.

Y agregó: "Sería lógico. Hay que tratarlo con cuidado para que no entren por la ventana personas que hicieron un aporte insuficiente".

El congelamiento del bono de $ 70 mil consolida la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones.

Como dato adicional, aclaró que el sistema general ya cuenta con un principio de proporcionalidad en base al tiempo trabajado así como el nivel de aportes ingresados .

Puntualmente, mencionó los 3 componentes centrales del haber jubilatorio:

Prestación Básica Universal (suma fija)

Prestación Compensatoria (aportes anteriores al 30/06/94).

Prestación Adicional por Permanencia (aportes posteriores al 30/06/1994)

Tanto la Prestación Compensatoria como la Prestación Adicional por Permanencia se calculan multiplicando 1,5% por la cantidad de años de aporte. Por ejemplo: si trabajaste 30 años, representa el 45% más la Prestación Básica Universal (PBU).

Las claves de la reforma laboral sobre las jubilaciones: por qué es necesaria y cuánto tiempo llevaría

En 2024, tres de cada cuatro nuevas jubilaciones que otorgó la ANSES fueron mediante moratoria. Según la Subsecretaría de Seguridad Social, 427.505 personas accedieron al régimen jubilatorio el año pasado. De ese monto, 313.950 nuevas jubilaciones fueron otorgadas mediante moratoria.

En la actualidad, más de 7,1 millones de personas recibe jubilaciones y pensiones. Sobre este punto, los datos del último Boletín Estadístico de la Seguridad Social que publica el Ministerio de Trabajo, correspondientes a diciembre pasado, señalaron que hubo 4,3 millones que fueron con moratoria. Solo 4 de cada 10 obtuvo el beneficio con todos los aportes.

Estos números reflejan uno de los principales problemas estructurales que atraviesa la Argentina: la fragilidad del mercado laboral y el aumento de la informalidad.

En este apartado, Tróccoli sostuvo que mejorar el sistema general laboral es uno de los " cambios gruesos " que se necesitan para luego avanzar sobre las jubilaciones. No obstante, subrayó que este proceso llevará tiempo.

"Si vos tenés un problema de ingresos y de financiamiento , pensar en cómo gastás es secundario en orden de importancia respecto de cómo ingresa el dinero. Ahora, llevará años para que estos cambios tengan efectos reales ", indicó.

La fragilidad del mercado laboral y el aumento de la informalidad también afecta a las jubilaciones.

Y añadió: "Necesitas un crecimiento económico durante cinco años sostenidos como mínimo. Hoy tenemos una altísima tasa de desempleo y de empleo negro. Como resultado, esa gente que pertenece a la población económicamente activa no colabora con el sistema previsional".

Sobre las cuestiones centrales a observar, Rofman planteó la necesidad de un esquema que garantice un ingreso básico universal, con un beneficio que reconozca todos los aportes realizados y eliminando la regla de los 30 años obligatorios. También consideró importante que se revisen las pensiones otorgadas por viudez así como los regímenes de excepción.

Por último, Tróccoli recalcó que las reformas deben ser totales, ya que aplicar cambios parciales dejarían un "riesgo muy alto y más parches" en el sistema.