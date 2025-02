Edad de jubilación: la reforma previsional que el titular de ANSES buscaba hacer antes de fin de año

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, indicó que el Gobierno buscaría impulsar una reforma previsional en la que podrían incrementar la edad mínima para que los adultos mayores se conviertan en jubilados o bien reciban un proporcional a los años aportados.

En la misma línea, en diálogo con el medio TN había informado que tendrán como objetivo realizar esta reforma previsional "antes de fin de año".

Cambian las jubilaciones: de qué se trata la reforma previsional que busca impulsar el Gobierno

Mariano de los Heros ratificó mediante declaraciones con el medio citado que el Gobierno busca impulsar una reforma previsional antes de fin de año, en donde uno de los puntos claves a debatir será la edad mínima para acceder a ANSES.

En la actualidad, los hombres pueden jubilarse a los 65 años y las mujeres a los 60, siempre y cuando cuenten con los 30 años de aportes. Además, desde 2018, los empleadores no pueden intimar a los trabajadores del sector privado a que se jubilen, aunque cumplan con ambos requisitos.

Las declaraciones fueron hechas a falta de poco más de un mes para que termine la moratoria previsional, programa que permite a los trabajadores comprar años de aportes faltantes y que el Gobierno informó que no prorrogará.

El titular del organismo no especificó cuáles serían las nuevas edades para retirarse, pero remarcó que la persona que "no llega a los 30 años de aportes no tiene derecho a la jubilación".

Qué es la Prestación de Retiro Proporcional que busca el Gobierno

De los Heros había dicho que buscaría crear la Prestación de Retiro Proporcional, la cual figuraba en el proyecto de Ley de Bases, pero fue retirada. La misma consiste en una otorgar una jubilación por años aportados, la cual tendrá un haber garantizado igual al PUAM (80% de la jubilación mínima).

ANSES: qué dijo Javier Milei sobre la posible reforma previsional

El presidente de Javier Milei aseguró sobre las declaraciones del titular de ANSES que "la reforma jubilatoria no es para este momento". Si bien de los Heros informó que buscaban una reforma "antes de fin de año", Milei negó la posibilidad e, incluso ahora le solicitó la renuncia.