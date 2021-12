José Luis Espert y una extrema advertencia sobre el acuerdo con el FMI: "Es morir o quedar amputado"

Luego de la primera participación de José Luis Espert en el Congreso donde asistió a la defensa del Presupuesto 2022 del ministro de Economía Martín Guzmán, el diputado liberal tildó a las proyecciones del titular del Palacio de Hacienda de "inaprobables", lo que augura su voto el próximo jueves en la sesión de Diputados en la que el oficialismo buscará darle media sanción a los números de Guzmán.

En esta línea, disparó contra el ministro y lo tildó de mentiroso por sus proyecciones: "Guzmán cree que el Estado es factor de crecimiento económico. Yo creo que es mentira que no nos están endeudando: lo están haciendo peor que Macri ", aseveró Espert en diálogo con Romina Manguel por A24.

En su primer día de trabajo en la Cámara de Diputados, el nuevo funcionario también observó que los legisladores "revolean la plata de los contribuyentes como si fuera de ellos", lo cual tildó como "una locura".

CRÍTICAS AL PRESUPUESTO Y ADVERTENCIAS A LA PRESIÓN IMPOSITIVA

Respecto al tratamiento del Presupuesto 2022 que el Congreso debe acordar a contrarreloj, según el economista el 4% de crecimiento económico que marca este para el año entrante "no se va a dar", una de las tantas estimaciones de Martín Guzmán que Espert descree.

" El presupuesto es inaprobable porque hace permanente un impuesto transitorio como el de los Bienes Personales en el exterior", añadió a su crítica el diputado, criticando la presión impositiva que sostiene el modelo actual sobre los aportantes.



En esta línea, recalcó que la Argentina debe cambiar de rumbo "para que le vaya bien", eliminando la idea de que la sustitución de importaciones puede funcionar ya que, según Espert, este sistema "es veneno y te lleva a endeudarte".

"Tenés que reconocer que no hay esclavos impositivos, sino gente de laburo", enfatizó, compartiendo una dura advertencia a los dueños de la industria: "Yo me cuidaría mucho de contratar más gente, porque no tengo claro cómo viene la demanda en un año en el que habrá un ajuste fuerte. Yo no expandiría mi planta de producción", alertó el economista con alarma.

LA OPINIÓN DE JOSÉ LUIS ESPERT SOBRE MARTÍN GUZMÁN

Pese a denominar al ministro de Economía como un "vende humo" que "te versea", también le dedicó un pequeño elogio al ser consultado respecto a qué funcionario del Gobierno destacaría: "No salvo a nadie pero Guzmán me parece un tipo razonable. Está equivocado en lo que piensa, pero tiene argumentos", consideró Espert.

No obstante, también le pegó con dureza al ministro, no por su capacidad, sino por su método: "Guzmán vende humo como ninguno. Te versea. Con ese chamuyo me levantaba a los 15 años desde Miss Universo hasta a Miss Mundo", ironizó el diputado.

Por otro lado, la coalición opositora de Juntos por el Cambio tampoco se salvó de las críticas de Espert al meditar respecto a su rol en el Congreso: "Hay que dar la pelea contra el kirchnerismo y gran parte de Juntos por el Cambio que piensa bastante para el traste".

EL ACUERDO CON EL FMI

En una fuerte comparación, el economista y reciente nuevo diputado pintó un panorama poco alentador al considerar la necesidad de acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda adquirida por el ex presidente Mauricio Macri: "No acordar con el Fondo es morir y llegar a un acuerdo es que te amputen una parte del cuerpo" , enfatizó Espert.