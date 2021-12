Presupuesto 2022: ministros defienden el proyecto de Guzmán en Diputados

Segundo round en Diputados. Pasadas las 11, se puso en marcha la segunda jornada de exposiciones de referentes del Poder Ejecutivo para defender el Presupuesto 2022 ante la comisión de Presupuesto y Hacienda. El primero en defender el proyecto fue Gabriel Katopodis (Obras Públicas), que dio detalles sobre el aumento de obras respecto de la gestión de Cambiemos y anticipó que la obra pública aumentará 77% respecto de 2021. También expondrá Alexis Guerrera (Transporte) y estaba prevista la presencia de la ministra de Salud Carla Vizzotti, pero a último momento se informó que no asistiría por cuestiones de "agenda".



Luego de que ayer el ministro de Economía Martín Guzmán expusiera durante casi de ocho horas y defendiera los principales lineamientos del proyecto de su autoría, además de responder preguntas por parte de diputados de prácticamente todos los bloques, hoy harán lo propio Katopodis y Guerrera.

"Nos encontramos con un sistema de Salud absolutamente desmantelado", señaló Katopodis al comienzo de su exposición, para luego repasar las obras impulsadas para hacerle frente a la pandemia de Covid-19. Asimismo, el exintendente recalcó que se "reforzaron" las partidas presupuestarias en materia de obra pública.

Katopodis hizo una comparación con el Presupuesto que "heredaron" en 2019, sancionado durante la gestión de Cambiemos y detalló que, mientras que en aquel texto la obra pública representaba el 1,1% del PBI, mientras que el 2022, representa el 2,4%. De paso, recalcó que más allá de los colores políticos, "no hay ningún" municipio ni provincia que no esté trabajando con el ministerio que él encabeza.

En este sentido, Katopodis insistió que el carácter del plan de obras públicas es "federal", además de tener un sentido de ir "achicando brechas" para integrar a la Argentina.

Presupuesto 2022: Guzmán defendió el proyecto en el Congreso y reveló los ejes de la negociación con el FMI



"Si hay un nombre que tiene este presupuesto y en particular la inversión de obra pública hacia el año que viene es la recuperación, la reconstrucción", consideró el funcionario.

A las 11.04, desde el Frente de Todos anunciaron que, en lugar de Vizzotti expondrían Mauricio Monsalvo, secretario de Gestión Administrativa, y Sonia Gabriela Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud.

4 ejes

Más adelante, Katopodis subrayó que en los últimos 14 meses "se viene recuperando el sector de la construcción y también la recuperación del empleo". Y dio detalles sobre las 3000 obras que se están ejecutando desde el Ministerio de Obra Pública.

"Vamos a poder incrementar en un 75% la inversión en materia de obra pública", dijo Katopodis al referirse al Presupuesto 2022 y detalló: "Vamos a pasar de $ 339.369 millones que es el presupuesto que ustedes aprobaron en el 2021 a un presupuesto de $ 603.790 millones que es el presupuesto que está a consideración. Eso significa un 77% más que el 2021, un 200% más que el 2020 y un 353% más que en el 2019".

Katopodis mencionó los cuatro ejes que definen la agenda de inversión de su ministerio.

En otro tramo de su exposición, Katopodis recalcó que cerca de 8 millones de argentinos y 20 millones, cloacas. Es por eso que buena parte de las obras impulsadas desde su cartera apuntan a cerrar esa brecha que, detalló, se concentra en el norte del país.

Más adelante, Katopodis mencionó los cuatro ejes que definen la agenda de inversión de su ministerio : conectividad e infraestructura vial; gestión integral de los recursos hídricos; infraestructura rural y urbana; e infraestructura del cuidado.

La postura de la oposición

Ayer la principal bancada opositora anticipó dará quórum en la sesión que se prevé para este jueves. "No queremos que el Gobierno se vaya sin su herramienta de Presupuesto", dejó en claro el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Luciano Laspina (PRO). Así, el el Frente de Todos se garantizó que la iniciativa logrará convertirse en ley antes de fin de año. De todas maneras, Juntos por el Cambio sigue sin definir su estrategia de cara al debate.

"Va a haber posición unificada de JxC, lo que no impide que se escape alguno", dijeron desde el interbloque a este medio. Otra fuente, aseguró que la postura de la principal bancada opositora cambia "minuto a minuto". Y que "están ganando los halcones". Es decir, "dan quórum y votan en contra". En cambio, "algunos pocos se abstienen". La postura la definirán mañana.

Katopodis expuso ante los diputados y dio detalles de las obras en ejecución.

En tanto, desde el Interbloque Federal que preside Alejandro "Topo" Rodríguez, y que integra el socialismo de Santa Fe y el schiarettismo, además de Graciela Camaño y Florencio Randazzo aún no fijó su postura. "Por ahora el oficialismo no clarifica nada y no se muestra abierto a cambios para lograr consenso. Veremos", dijo Rodríguez en diálogo con El Cronista.

En tanto, José Luis Espert dejó en claro que, tal como está redactado el proyecto de ley es "inaceptable".