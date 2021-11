José Luis Espert vaticina "economía de guerra después de la derrota del Gobierno en las elecciones"

José Luis Espert, candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad en las elecciones, disparó: "Los próximos dos años serán muy críticos para la Argentina. Aunque haya acuerdo con el FMI, los ajustes que hay que hacer son fuertes" .

" Hace 30 años que digo lo mismo y he tenido razón en el grueso de las cosas" , aseguró el economista que se prepara para ocupar su banca en Diputados, donde quiere impulsar una profunda reforma laboral.

Sobre la vaticinada derrota del oficialismo en las urnas, Espert tiene una respuesta clara: "Es la sensación de fracaso de un nuevo programa económico. El séptimo fracaso en los últimos 50 años. Más allá de que aún no explotó todo, la gente tiene la sensación de un nuevo fracaso".

Según Espert, "el presidente Alberto Fernández, en vez de pavear por todo el mundo, después de las elecciones del 14 de noviembre debería comunicar en cadena nacional que estamos en emergencia, economía de guerra, congelamiento del gasto público y todo aumento en recaudación que vaya a bajar el déficit fiscal".



La opinión de Espert sobre el acuerdo con el FMI

En una entrevista con Bloomberg Línea, Espert reveló qué tipo de acuerdo cree que el Gobierno debe cerrar con el FMI.

"Sin un plan económico creíble y sostenible, cualquier otra discusión es etérea. No tiene sentido plantear cualquier tipo de discusión como lo de los sobrecargos, facilidades extendidas o stand by ".

Sobre la demora en acordar con el Fondo, Espert aseguró: " El FMI no puede aceptar un país que va a pedir un roll over para no pagar sin un plan económico , porque es un efecto en cascada con el resto de los países. Por el lado de Argentina creo que especulan con un efecto diplomático muy fuerte dado que fue excepcional la ayuda que le han dado a Mauricio Macri" .

Consultado sobre si calificaría como irresponsable el acuerdo alcanzado por la gestión de Macri, Espert fue contundente: " De parte del Fondo sí, lo cual no le da derecho a este Gobierno a hacer un planteo irresponsable respecto a los sobrecargos sin un programa. No es serio ".

Un avance: si hay "deuda insostenible" entonces también hay gasto insostenible

otras definiciones clave de Espert



El día después de las elecciones: "De acá al 14 estará todo más o menos igual. Barriendo basura abajo de la alfombra, creo que zafan . Pero en el 2022 y el 2023 hay que hacer un montón de correcciones para sacar esa basura debajo de la alfombra. Creo que vienen dos años muy críticos para Argentina, más crítico si no hay acuerdo con el FMI" .

"Cuando presenté mi primer libro, La argentina devorada, en 2017, estaba lleno de jovencitos de entre 18 y 25 años. Ellos señalaban que yo venía diciendo lo mismo hace 20 años y que era lo que ellos pensaban. que parecen cosas extrañas". Elecciones 2023: "Es el siglo que viene. Primero hay que ver qué pasa el 14 de noviembre, qué pasa el 15 de noviembre, qué pasa con el Fondo. Obviamente, pensamos que el enemigo es el kirchnerismo, pero no haría cualquier alianza para las presidenciales".





Los proyectos de ley de Espert en Diputados



Espert aseguró que "estamos concentrados en dejar en claro una bitácora de leyes para que Argentina haga la gran reforma estructural para retomar el progreso ". En ese sentido, anticipó los proyectos que impulsará en Diputados: