El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cruzó con dureza a los que críticaron sus recientes políticas de seguridad en los barrios populares. A través de una publicación en X, el mandatario ratificó la vigencia de los procedimientos de control en las villas porteñas.

El posteo se dio tras el rechazo expresado por diversas organizaciones sociales hacia los dispositivos territoriales. Sin embargo, el funcionario remarcó que las tareas de fiscalización buscan proteger tanto a las zonas vulnerables como al resto del distrito.

¿Qué dijo Jorge Macri sobre quienes critican sus medidas en barrios populares?

En un mensaje directo, Macri salió al cruce de la oposición: “Algunos pseudo progres y garantistas dicen que discriminamos a las villas con los operativos Tormenta Negra”. El referente porteño buscó desacreditar las denuncias formuladas por legisladores y organismos de derechos humanos que criticaron el masivo despliegue policial en los asentamientos.

Frente a esos cuestionamientos, el jefe de Gobierno argumentó que la ausencia estatal perjudica principalmente a las familias trabajadoras: “Nada discrimina más que la ausencia de ley”.

“Nosotros salvamos vidas y garantizamos el orden adentro y afuera. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, concluyó el referente oficialista en CABA que valoró la desarticulación de comercios irregulares y bandas criminales.

Jorge Macri apuntó contra quienes critican su política en barrios populares.

¿Qué son los operativos Tormenta Negra que defendió Macri?

El protocolo denominado “Tormenta Negra” abarca intervenciones simultáneas en más de quince villas de la Ciudad de Buenos Aires. Estos procedimientos cuentan con el despliegue de más de 1.500 efectivos policiales junto a inspectores municipales.

Mientras se realizan controles de personas y vehículos, las cuadrillas retiran chatarra, autos abandonados y basurales acumulados. A su vez, la Agencia Gubernamental de Control lleva a cabo clausuras de comercios ilegales y búnkeres.