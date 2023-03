La dura confesión de Jorge Ferraresi: "Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero"

El actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, elogió al ministro de Economía, Sergio Massa, se posicionó en torno a la candidatura de Cristina Kirchner y también cargó contra Alberto Fernández en medio de la disputa que se produce por las candidaturas dentro de la coalición oficialista.

"Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. Es así. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante ", consideró Ferraresi en una entrevista con AM 530.

El exministro de Desarrollo Territorial elogió a Massa y resaltó que "vino a poner un freno a la corrida, porque nuestro Gobierno en aquel tiempo tenía separados distintos ministerios. Sergio vino a poner un orden, que la verdad que fue una tarea titánica y lo sigue siendo cada uno de los días".

Ferraresi dejó el ministerio en noviembre del 2022 luego de una gestión de dos años para volver a su municipio, Avellaneda, principal sede de los actos kirchneristas del último tiempo y también del "operativo clamor que se realizó el sábado pasado "para romper la proscripción de Cristina".

La dura crítica a Alberto Fernández

Sobre una posible participación del Presidente en las elecciones, el intendente aseguró que "hoy no es natural que Alberto vaya de candidato. Hay cosas que no hemos resuelto. ¿Por qué te votan? porque tienen expectativas. Vos después las expectativas las cumplís y te vuelven a votar, y si no las cumplís no te vuelven a votar".

" Cristina sintetiza porque tiene un potencial y un poder electoral como no lo tiene nadie , y si no habrá otros que tendrán que construir cómo se revuelve la primaria. Me imagino que una PASO de Cristina sale 99 a 1. No creo que nadie se anime", analizó.



También Ferraresi fue determinante con la posibilidad de reconciliación entre las dos principales figuras del Frente de Todos que comparten fórmula presidencial: "Parecería que no existe la posibilidad de que Alberto y Cristina se junten a hablar".

"Hay un montón de temas que no se cumplieron, no solo Alberto, sino todo el equipo de gobierno, toda una fuerza política, que no hemos sabido poner en valor político una gestión que hizo cosas muy bien y cosas que faltaron", cerró el intendente más cercano a la vicepresidenta.