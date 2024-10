Javier Milei se diferenció de Victoria Villarruel y no comparte los elogios a Isabel Perón

El presidente Javier Milei apuntó este domingo por la noche contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por los elogios que dirigió hacia Isabel Perón el pasado 17 de octubre, en el contexto del Día de la Lealtad peronista.

Ambas mantuvieron un encuentro en Madrid, tras la visita de Villarruel al papa Francisco. "Yo no lo hubiera hecho", precisó Milei y se mostró en desacuerdo por la postal que protagonizaron, como así también con la inauguración de Isabel Perón en Casa Rosada.

Tras su paso por el 60° Coloquio de IDEA y el Tech Forum Argentina, Milei opinó: " Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales ".

La postal que compartió Victoria Villarruel el pasado 17 de octubre.

En diálogo con TN, retomó el concepto de deep motosierra, acuñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, durante su paso por Mar del Plata.

"La motosierra no para nunca. En nuestro Gobierno la motosierra no va a parar jamás. De hecho, la baja de gasto público está enfocada en poder bajar impuestos", reforzó el mandatario.

¿Qué dijo Milei sobre Cristina Kirchner y Axel Kicillof?

Sobre las diferencias entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, expresó que "no es un problema" para él.

"Es un problema de la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro", se sinceró.

Javier Milei dijo que las diferencias entre Cristina y Axel "no es un problema" para él.

¿Qué opinó Milei sobre sus diez meses de gestión?

" Los que estaban comiendo pochoclos esperando a que nos cayéramos en abril deben estar bastante gordos, con mucho sobrepeso ", sostuvo Milei, a modo de chicana a "Pepe" Albistur.

"Al margen de las humoradas, estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Recibimos una situación extremadamente compleja. Argentina condensaba los desequilibrios de las tres grandes crisis que sufrimos. Y nosotros bajamos la inflación al 28%. Y va a seguir bajando, no tengan dudas . Tuvimos el proceso de desinflación nunca antes visto en la historia argentina".

¿Qué va a pasar con la inflación y el cepo según Javier Milei?

Al ser consultado sobre una posible proyección inflacionaria para 2025, aclaró que el Gobierno no "habla de proyecciones".

"Las puedes hacer como un escenario para tener un orden de magnitudes. No me gusta hablar de proyecciones. La economía es la ciencia de la acción humana. Si yo te digo ‘¿qué vas a estar consumiendo de acá a 15 días?'. No lo sabés.

Y agregó: "Imaginate si tengo que hacer la proyección para 47 millones de argentinos para todo un año. Es una quimera". En cuanto al cepo, sostuvo que lo van a "abrir", pero cuando "estén dadas las condiciones".

"Soy liberal libertario. No hay nada que odie más que algo que restrinja la libertad de los individuos. Ahora, yo no estoy dispuesto a salir a cualquier precio", insistió sobre la quita de restricciones para el libre acceso al dólar en el mercado cambiario.

Según Milei, abrirán el cepo cuando las "condiciones estén dadas".

Jubilaciones y universidades: la respuesta de Milei

En cuanto a las jubilaciones, argumentó que "definitivamente hay una mejora " y que " los precios de los productos que consumen las clases bajas subieron a un ritmo inferior al de la inflación ", por lo que "el consumo se está reactivando".

" De acá hacia adelante solamente vienen buenas noticias, y eso tiene que ver con que subió el salario real y mejoraron las jubilaciones ", afirmó. Además, volvió a referirse al conflicto con las universidades y subrayó que la imagen de las casas de estudio " cayó cerca de 30 puntos y esto no es porque sí, sucede porque la gente entendió de qué se trata esto ".

"Es decir, acá no está en juego ni la universidad pública ni su arancelamiento, lo único que queremos hacer es auditarlas. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que toda la política que vive a costa de las universidades no quiere. Entonces, son todas unas discusiones mentirosas para evitar auditarlas", consideró.

En este sentido, el jefe de Estado recordó que en la primera Marcha Universitaria hubo 230 mil personas y en la segunda 60 mil, que " se puede juntar con el aparato político, solamente con Camioneros y algunos sindicatos paralelos ", por lo que para él en esa oportunidad "casi no había estudiantes".

"Cuando se votó el veto en el Congreso hicieron una convocatoria y fue muy poquita gente, lo cual quiere decir que los estudiantes se dieron cuenta de que los estaban usando para defender el robo de la política", precisó.

Su vínculo con Mauricio Macri y los últimos cambios en el Gobierno

Tras la salida de Rodríguez Chirillo (Energía) y Leopoldo Sahores (Cancillería) -ambos serán reemplazados figuras cercanas a Mauricio Macri-, Milei respondió a las críticas del senador Martín Lousteau.

"El ladrón cree que todo el mundo es de su misma condición", arremetió el mandatario al legislador radical que había dicho en una entrevista radial que el expresidente Macri acompañó el veto a los jubilados y al financiamiento universitario "a cambio de cargos".

"Él en sus líneas tiene al diputado Martín Tetaz, que me desafiaba durante la campaña de la misma manera. Lousteau cree que todos hacen política como el espacio de él, por cargos y demás. Yo cada vez que tengo que evaluar puestos... Yo tengo una gran relación con el expresidente Macri. Y a veces nosotros tenemos algunas propuestas para cubrir y yo las consulto con él. La experiencia tiene un valor importante en estas cuestiones. Hay sectores que son muy delicados. Si él me puede aportar personas valiosas para solucionar los problemas, no tengo ningún problema en incorporarlos".