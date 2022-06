Javier Milei y la venta de niños: pólemica, repudio y ¿arrepentimiento?

El economista y diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, quedó envuelto en una nueva polémica. Luego del revuelo que se generó cuando se refirió a la donación de órganos, esta vez el debate fue respecto a la venta de niños .

En diálogo con Ernesto Tenenbaum, por Radio Con Vos, Milei fue consultado sobre su postura respecto a la venta de niños , a lo que el economista respondió que todo " depende ".

" Si yo tuviera un hijo no lo vendería ", afirmó de manera personal, pero agregó: "La respuesta depende de en qué términos estés pensando, quizás de acá a 200 años se podría debatir".

Para justificar su respuesta, el diputado apeló el libro 'Análisis general competitivo', de Arrow y Hahn, y explicó: "Cuando escriben eso dicen que tienen determinadas propiedades normativas y es al mundo al que lo querría llevar, pero después está el mundo real".

"Cuando digo que soy paleo libertario, quiere decir que en un mundo anarcocapitalista le das un lugar a los usos y costumbres. Va a aparecer un entramado legal como consecuencia de las decisiones de las personas y quizá, en uno de esos contextos, es absolutamente repudiable y no se hace; tiene que ver con lo que decidió la sociedad y piensa determinadas cosas", se explayó.

Ante la repregunta de los periodistas sobre si avanzaría con esa idea en caso de llegar a la presidencia, Milei aclaró: " Yo si tuviera un hijo no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años , qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente".

Para intentar calmar el debate generado, horas después el economista salió a defenderse en sus redes sociales afirmando que sólo "son discusiones filosóficas que le plantean porque no quieren que hable del problema de fondo de la Argentina".

El diputado por La Libertad Avanza explicó en su cuenta de Twitter: "Los problemas de la Argentina son la inflación, el gasto público, el desempleo, la pobreza y la indigencia. Problemas que arrastramos hace más de 100 años por adherir a un modelo económico que solo beneficia a los políticos".

"Mis opiniones personales son mías. No vine acá a imponer mis opiniones", concluyó el diputado, que cerró su hilo de Twitter de manera irónica: "Si no se entiende la diferencia entre un debate filosófico y la vida real, avisen que les explico".