Javier Milei, ultra polémico: por qué está a favor de la venta de órganos

El diputado Javier Milei volvió a sacudir el tablero con una declaración polémica y empujó otro poco la frontera de lo posible en la conversación pública sobre ciertos temas. En una semana en la que, cuando arreciaban las masacres en Estados Unidos con tiroteos a escuelas apoyó la libre compra de armas , el economista sorprendió en una entrevista radial con una posición favorable a la venta de órganos, algo que está taxativamente prohibido por la ley.



"Es un mercado más", afirmó Milei, y argumentó: "Vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que dicen que si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas".

En diálogo con Jorge Lanata, por Radio Mitre, Milei amplió sus argumentos con la defensa de las personas a "disponer libremente de su cuerpo", curiosamente una expresión que usan muchos sectores feministas para abogar por el derecho al aborto, que Milei rechaza, incluso en casos de violación.

"¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?", se preguntó.

Para Milei, existiría un doble estándar en relación a la disposición del cuerpo: "El Estado dispone del cuerpo de las personas cuando les "roba" más de 50% de lo que generan. "Hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, sí. Ahora, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?", insistió

En la Argentina, la venta de órganos y tejidos del cuerpo humano está prohibida por ley. No lo permite ni la ley 24.193 ni su actualización, la ley 26.066. También es ilegal la actuación de los médicos que realicen la procuración y la ablación de órganos comercializados.