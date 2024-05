Javier Milei presenta su libro "gratis": cuándo es y dónde conseguir las entradas

El próximo miércoles 22 de mayo el presidente Javier Milei presentará su nuevo libro, "Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica" , en el Luna Park con entrada gratuita.

Se trata del octavo libro del economista y el primero que presenta como Presidente de la Nación: con 376 páginas, en esta obra Milei analiza la teoría económica desde la perspectiva neoliberal que sostiene y propone su aplicación en la "acción política".

En primer lugar, la presentación del libro del Presidente estaba prevista para este domingo 12 de mayo en la Feria del Libro, evento que finalizó este último fin de semana. Sin embargo, Milei denunció un "intento de sabotaje" durante la organización, por lo que decidió cambiar de fecha y lugar.

Así lo reveló semanas atrás en diálogo con El Observador: "Mi hermana (Karina Milei) está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento, no algo propio de la cultura".

Debido a esto, ahora el primer mandatario presentará "Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica" el próximo miércoles 22 de mayo en el Luna Park, evento que comenzará después de las 18 horas con entrada gratuita: cómo ingresar y todos los detalles.

Presentación del nuevo libro de Javier Milei: cómo ir gratis y dónde es

Tras la suspensión de la aparición de Javier Milei en la Feria del Libro de Buenos Aires, el Presidente confirmó que presentará su nuevo trabajo -"Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica"- el próximo miércoles 22 de mayo en el Stadium Luna Park, ubicado en el barrio porteño de San Nicolás.

A través de sus redes sociales, el mismo Milei informó que el ingreso al evento será gratuito para todos aquellos que deseen asistir, siempre y cuando consigan entrada.

"Para retirar las entradas, tenés que pasar por Plaza Roma [Av. Leandro Niceforo Alem 528] a partir de las 18 horas, retirás tu entrada e ingresas al estadio", informó el Presidente.

De esta forma, quienes deseen escuchar la presentación en vivo tendrán que acercarse unas pocas horas antes a retirar sus entradas en Plaza Roma, en frente del Luna Park. Estas serán gratuitas, aunque se espera una gran concurrencia, por lo que se recomienda presentarse con tiempo.

"Los veo, ¡viva la libertad carajo!", cerró Milei en su breve video en redes, utilizando su clásica frase que lo caracteriza.

Todos los libros de Javier Milei

"Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" es el octavo libro sobre economía escrito por Javier Milei. Además del nuevo título, el Presidente escribió:

Un marco teórico para el análisis del sector eléctrico argentino

Lecturas de economía en tiempos de kirchnerismo

El retorno al sendero de la decadencia Argentina

Desenmascarando la mentira keynesiana

Pandenomics

El camino del libertario

El fin de la Inflación

De qué trata el nuevo libro de Javier Milei

Publicado por Editorial Planeta, la sinopsis de "Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica" es la siguiente:

Cuando la realidad no encaja en un modelo (económico, para el caso), lo más sensato debiera ser revisar dicho sistema y tratar de detectar sus errores. Sin embargo, para los economistas neoclásicos y neokeynesianos, dice el autor, cuando el modelo no cuaja con el mundo real, no se lo descarta, porque la culpa pasa a ser de la realidad. Y siempre con el mismo diagnóstico: fallo de mercado.

En este nuevo libro, un Javier Milei ya ungido presidente de la Nación Argentina, retoma ideas que ha venido analizando, ajustando y defendiendo durante años, solo que ahora lo hace en un viaje que se proyecta en las principales tribunas ideológicas de la actualidad para terminar arribando a una verdadera lección de macroeconomía.

De la teoría económica a la acción política, en efecto, porque como suele decir el primer mandatario: "El problema de Occidente es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, a pesar de una evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de la historia".