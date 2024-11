Javier Milei partió a la cumbre del G20: cuándo se reunirá con Xi Jinping

Cerca de las 15 horas de este domingo 17 de noviembre, el presidente Javier Milei emprendió rumbo a Río de Janeiro, Brasil, para participar de la Cumbre de Líderes del G20.

Según informaron fuentes oficiales, el mandatario argentino arribará al país sudamericano a las 17:30 horas, en donde mantendrá reuniones con los jefes de Estado de las mayores economías a nivel mundial.

Milei estuvo en Estados Unidos y visitó al presidente electo Donald Trump

A la par, también será el primer cara a cara entre Milei y Lula, con quien mantiene una relación distante. Incluso, se prevé que el líder de La Libertad Avanza (LLA) rechace una serie de acuerdos clave durante su estadía en Brasil.

Javier Milei en el G20: cómo será su día a día en Brasil

Durante el lunes 18 de noviembre, el presidente participará del Plenario de jefes de Estado. En dicho encuentro, los mandatarios expondrán en distintas sesiones sobre la lucha contra el hambre y la pobreza, y la reforma de las instituciones de gobernanza global .

Además, en horas del mediodía, compartirán un almuerzo de trabajo y formarán parte de la tradicional foto de familia de la cumbre.

Luego, Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Más tarde, cerca de las 18 horas, habrá una recepción para todos los líderes que asistieron a la Cumbre del G20 en Brasil.

Por otro lado, tal como adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el mandatario argentino tendrá otra reunión bilateral, aunque en este caso será con el jefe de Estado de la República Popular China, Xi Jinping, y se llevará a cabo el martes 19 de noviembre a las 10:20 horas.

El Presidente de la Nación participará de una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20.



Fin. November 16, 2024

"Me sorprendí muy gratamente con China. Es un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, lo único que piden es que no los molesten", declaró semanas atrás el presidente, luego de expresar en reiteradas ocasiones que no haría negocios con el país asiático .

Posteriormente, a las 11:30 horas, se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y, en horas del mediodía, con el primer ministro de la India, Narendra Modi.

El presidente argentino volverá a reunirse con la directora del FMI