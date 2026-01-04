El papa León XIV hizo un llamado urgente este domingo para que se garantice “la soberanía” de Venezuela y prevalezca “el bienestar del querido pueblo venezolano” tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses en un operativo militar sin precedentes contra el país sudamericano.

Durante su tradicional oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice —quien tiene nacionalidades estadounidense y peruana— expresó su profunda preocupación por la crisis desatada en la nación caribeña y enfatizó que el bienestar de los venezolanos “debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”.

Caso Venezuela: el Papa y un llamado al respeto institucional

León XIV fue enfático al reclamar que se respete la institucionalidad venezolana: “Garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno”, expresó el Santo Padre ante los fieles reunidos en la plaza vaticana.

El pontífice también hizo un llamamiento a la construcción conjunta de “un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia”, poniendo especial énfasis en los sectores más vulnerables de la población venezolana, que sufren las consecuencias de una crisis económica prolongada que ha provocado una de las mayores migraciones de la historia reciente de América Latina, con más de 7 millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años.

En un gesto de cercanía con el pueblo venezolano, León XIV pidió a los católicos rezar por el futuro de la nación y solicitó la intercesión de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, así como de los dos primeros santos del país: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, a quienes él mismo canonizó el pasado 19 de octubre en una ceremonia histórica para la Iglesia venezolana.

Un Papa con profundo conocimiento de América Latina

La intervención del pontífice no sorprende a los observadores vaticanos, dado su extenso conocimiento de la realidad latinoamericana. León XIV, elegido en cónclave el pasado 8 de mayo, vivió durante años como misionero y obispo en Perú, experiencia que le otorgó una comprensión profunda de las complejidades políticas, sociales y económicas de la región.

Desde su elección, el Papa se ha referido en múltiples ocasiones a la situación venezolana, siempre con extrema cautela diplomática. El pasado 2 de diciembre, durante el vuelo de regreso de su viaje a Líbano, el pontífice abogó por buscar el diálogo e incluso “presiones económicas” como alternativa a las amenazas militares del presidente estadounidense Donald Trump.

“Creo que siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos” , había sostenido entonces el Papa, evidenciando su preferencia por las vías diplomáticas.

El papa León XIV y un historial de mediación y cautela

El 4 de noviembre, desde su residencia de Castel Gandolfo, León XIV ya había pedido diálogo para aliviar las tensiones entre Washington y Caracas, en medio de un operativo estadounidense contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe.

El papa León XIV se refirió a la crisis en Venezuela durante su Ángelus dominical. EFE

Aquella intervención fue agradecida públicamente por el propio Maduro durante el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela: “Gracias papa León, muchas gracias”, había respondido el entonces mandatario, ahora detenido.

En septiembre pasado, justo antes de la canonización de los primeros santos venezolanos, la líder opositora María Corina Machado solicitó al pontífice que intercediera por los presos políticos en Venezuela, una petición que refleja las expectativas que diversos sectores tienen sobre el rol mediador del Vaticano.