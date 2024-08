Jaime Durán Barba criticó a Macri y lo acusó de no haber tenido injerencia en las últimas elecciones

El ex asesor político y estratega de campaña Jaime Durán Barba criticó a su ex cliente Mauricio Macri y lo acusó de no haber tenido injerencia en el último balotaje presidencial.

El ecuatoriano fue contundente: "Macri no aportó votos. Si él decía que voten por Massa, igual hubieran votado a Milei " y cerró: " La gente que votó por Milei votó a Milei".



Durán Barba, que en reiteradas ocasiones liquidó a su ex cliente, sumó que le parecía equivocada la actitud de Macri y que su única intención era la de conseguir para él y sus dirigentes un lugar en el Gobierno.

"Desde el principio, hace mucho tiempo, Milei tiene una ideología anarcocapitalista. Yo no conocí a un Mauricio Macri anarquista. No tiene el derecho de manejar el gobierno de Milei", subrayó Barba



A su vez, tras los dardos que el ex presidente lanzó sobre Santiago Caputo durante el relanzamiento del PRO en La Boca, el analista político ecuatoriano salió en defensa del actual asesor presidencial: "Me parece equivocada la actitud de Macri de combatir a un cercano al Presidente", y además le atribuyó un importante rol: "Milei fue quien ganó las elecciones y Caputo fue una pieza clave"