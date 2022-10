Internaron a Hebe de Bonafini

Hebe De Bonafini fue internada este lunes en el Hospital Italiano de La Plata. Según publica el portal noticioso 0221, la cofundadora y presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, fue ingresada al mencionado establecimiento para realizarse estudios de rutina.

El mismo medio añadió que fue visitada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a poco de ser internada y que su estado de salud es bueno, aunque no hay aún un parte oficial del nosocomio.

La última aparición pública de Bonafini fue en septiembre. (Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires).

La última aparición pública de Bonafini, quien tiene 93 años, había sido en septiembre de este año, cuando firmó un convenio con la Provincia para la creación de un centro cultural y archivo en Ensenada, con el objetivo de exhibir documentación, obras de arte y objetos de valor testimonial y social.

De aquel encuentro participaron Kicillof, el intendente local, Mario Secco; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y la subsecretaria de Políticas Culturales, Victoria Onetto.

El pedido de renuncia de Bonafini a Alberto Fernández.

Poco antes en una entrevista radial había pedido la renuncia de Alberto Fernández tras el atentado fallido contra Cristina Kirchner.

"Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández. Y ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta", señaló en esa oportunidad.