Un gobernador, la carta para evitar que Cristina Kirchner se quede con el PJ

Para algunos "El Gitano" Ricardo Quintela es el hombre que puede conducir la nueva etapa del peronismo post derrota electoral, post motosierra de Javier Milei y fundamentalmente después del escándalo protagonizado por Alberto Fernández, denunciado en una causa por comisiones en seguros tomados por el Estado y por violencia contra su exmujer Fabiola Yáñez.

Frente a tamaña crisis al riojano lo comparan con la etapa en la que el exgobernador de San Juan, el hoy diputado José Luis Gioja, tuvo a cargo el partido durante el gobierno de Mauricio Macri. El sanjuanino soportó una breve intervención ordenada por la jueza María Servini en favor del gastronómico Luis Barrionuevo y terminó juntando a todas las tribus y repatriando a la sede partidaria a quienes protagonizarían la fórmula presidencial: Cristina Kirchner y Alberto Fernández en vísperas del pacto con Sergio Massa.

Ricardo Quintela quiere presidir el Consejo Nacional del PJ

Hace rato que Quintela quiere caminar hacia la presidencia de la Nación. Confrontar con Milei y postularse como presidente del Consejo Nacional del PJ es parte de su plan para posicionarse. En el trayecto encontró un problema: una parte importante del peronismo quiere convencer a Cristina Kirchner para que dé el paso que le falta y se haga cargo de la jefatura del histórico partido.

El segundo escollo se presenta en la voz de dirigentes que le piden a Quintela que no use el partido como plataforma electoral. En ese sentido se mencionan conversaciones con Axel Kicillof que también aspira a una candidatura en el 2027. "Debería excluirse" de esa futura batalla aconseja un viejo referente que elogia la "humildad" del riojano. "El que presida el PJ no necesariamente será el candidato a Presidente, necesitamos alguien para ordenarnos", agrega el mismo hombre del interior mientras desde el Conurbano alguien declara que "vamos a estar para el chiste si nos preside alguien a quien llamamos Gitano".

Axel Kicillof junto a Mario Secco, Verónica Magario y Andrés Larroque en Ensenada

Este lunes en medio del largo proceso de catarsis y reorganización, apareció el suegro de Sergio Massa, el peronista Fernando Galmarini que en declaraciones a Radio Metro evidenció el sentir anti K y apuntó que "una sola persona no puede dirigir el PJ". El "Pato" dijo que su candidato es Quintela pero con una mesa compartida con otros referentes, incluso sindicalistas. "Lo único que ha sobrevivido es el peronismo. El menemismo, el cafierismo, todos han desaparecido. No tengo ninguna duda que el peronismo sale adelante", respondió.

"El 17 de noviembre próximo yo tengo mi candidato a presidente del PJ que es @QuintelaRicardo , Gobernador de La Rioja."



Otros tienen en cambio una candidata. "Es CFK" le dijo a este diario un importante sindicalista que acompañó a Fernández en la campaña del 2019 y que, desilusionado, se refugió luego en el Instituto Patria. También dirigentes de La Cámpora impulsan una suerte de operativo clamor convencidos de que si la expresidenta no toma las riendas del peronismo quien lo haga excluirá al kirchnerismo de las decisiones y por ende de las listas de candidatos el próximo año.

"Hasta el final van a jugar a que sea ella para negociar porciones más grandes" analiza un diputado nacional con experiencia. Conociéndola de cerca no cree que Cristina Kirchner quiera asumir un rol que exige tareas casi burocráticas. Lo mismo dice un exintegrante del gabinete de su segundo mandato.

El efecto Alberto Fernández

En ese sentido en los últimos días circularon bromas de celular en celular señalando que el escándalo de Alberto Fernández apuró el ocaso del kirchnerismo. "Francisquito lo hizo" repiten quienes no olvidan que su padre había prometido terminar con el poder K pero nunca pudo consolidarse como líder de su espacio, ni siquiera en el mayor momento de popularidad cuando arrancaba la pandemia por Covid.

Días atrás Quintela juntó a una porción importante de senadores, diputados e intendentes en La Rioja. En la jura de la nueva Constitución provincial estuvo, como un virtual aliado, el gobernador Kicillof. También el senador Oscar Parrilli, delegado del cristinista Instituto Patria. En representación de los que buscan una renovación se oyó a la diputada Victoria Tolosa Paz señalando que el riojano "es el indicado" para el nuevo proceso.



Con Alberto Fernández fuera del PJ, ¿vuelve 'Cristina presidenta' o se termina el kirchnerismo? - El Cronista

Tolosa Paz fue una de las dirigentes que unos meses atrás pidió en Ferro hacer una autocrítica. En el mismo evento alzaron la voz el exministro de Seguridad Sergio Berni y el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray que ahora coquetea con el gobernador cordobés Martín Llaryora. Enemistado con Máximo Kirchner y todo el kirchnerismo el expresidente del PJ provincial mantiene asiduo contacto con intendentes peronistas buscando un cambio interno. Hasta se permitió una pequeña maldad y difundió una foto con Gastón Granados. El día anterior el intendente de Ezeiza había ido al Patria a apoyar a Cristina Kirchner tras su declaración en el juicio por el intento de asesinato que sufrió.





El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, visitó a su par de Echeverría, Fernando Gray

Gray es de los que coinciden con la encuesta que este fin de semana difundió Zuban Córdoba y Asociados. En el estudio el 50% de los consultados cree que el escándalo de Alberto Fernández "afecta a todo el peronismo" mientras que el 76,4% cree que el partido de Juan Domingo Perón debe "renovarse y expulsar a los violentos". "Tenemos que dar otra impronta. Hay un espacio que se está agotando, lo de Alberto aceleró todo", reprocha.



¿Renovarse es que asuma Cristina? ¿U otra mujer como la catamarqueña Lucía Corpacci? ¿Quintela puede ser un hombre de consenso o no se animará a enfrentar a la expresidenta en una elección?

"Ir a una elección hoy es una locura", le dijo a este diario un exjefe de gabinete que conoce a todos los protagonistas de este tiempo del PJ. El proceso electoral arranca el próximo 23 de septiembre con la exhibición de los padrones de electores con el fin de hacer las oservaciones o tachas que correspondan, continúa el 19 de octubre con el vencimiento del plazo de presentaciones de listas, candidatos y avales y culmina con el ecto electoral el 17 de noviembre.

En los hechos Quintela es hoy el único postulante. Varias veces habló sobre su intención de convertirse en jefe del PJ y aunque cerca suyo aseguran que no tiene nada que ver con esta situación, se encuentra en Roma en un viaje de alto perfil. Este miércoles tiene agendada una audiencia con el Papa Francisco en la sede del Vaticano.