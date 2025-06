Kicillof convoca a una "mesa de debate", la Cámpora no olvida y el massismo puede "ir sólo"

Hace tan sólo una semana se hablaba de una "suspensión de la interna" peronista que, según sus intérpretes, se retomaría recién "el día después de mañana", una forma de hablar de un futuro próximo e indefinido que, por estas horas, llegó y comenzó a cobrar forma.

Los principales dirigentes del peronismo sabían que durante las semanas que fueron tomadas por la confirmación de la condena no se podía hablar de nada, que sólo quedaba espacio para solidarizarse con la mandataria, aún cuando el límite para llegar a un acuerdo electoral estuviera distante a menos de 30 días.

Pero mientras Cristina terminaba de quedar definitivamente apresada en un departamento del barrio porteño de Constitución y la militancia comenzaba a desalojar las calles aledañas, los principales actores del PJ comenzaron a trabajar en "la rosca".

A diferencia de unos meses atrás, según coinciden los sectores implicados, hay diálogo al interior y entre ellos.

En una entrevista brindada en horas de la noche, Axel Kicillof dijo que había acordado con Cristina Kirchner convocar a una mesa para empezar "a hablar de una lista conjunta".

En ese sentido, dijo que él la está "acelerando para que se haga lo antes posible" y dijo que la "unidad es una construcción" que debe caminarse.

Por ello, estimó que se debe trabajar en que las candidaturas "sean las más competitivas", y que la distribución sea "respetuosa de todos los espacios". Consultado sobre si es posible que Máximo Kirchner sea candidato, dijo que "no debe haber vetos".

Mientras tanto, el sábado pasado, desde el cristinismo se informó que había designado al diputado provincial Facundo Tignanelli como "supervisor" del diálogo a y Gerónimo Ustarroz y Patricia García Blanco como los apoderados. Además señalaban que Rubén Eslaiman, Eduardo Cernul y Sofía Vanelli, serían sus contrapartes por el Frente Renovador de Sergio Massa.

Como dato extra, desde el cristinismo ratificaron aquello que El Cronista informó hace algunas semanas atrás: la alianza electoral podría llevar el nombre de "Peronismo". Esa comunicación, en la que se hablaba de dos de los tres sectores más importantes, fue interpretado como una amenaza de ruptura respecto del sector que conduce Kicillof.

Sin embargo, ayer por la tarde se realizó un encuentro del Frente Renovador en el que se habló en otros términos. Según pudo saber este diario, el encuentro fue encabezado por el propio Sergio Massa y participaron los siete diputados nacionales de esa fuerza, 15 de 16 intendentes, legisladores provinciales y más 230 concejales.

Desde el Frente Renovador se dijo que, al hacer uso de la palabra, el excandidato a Presidente consideró "lógico" que Kicillof quisiera liderar la campaña y la agenda de septiembre y octubre "porque es el gobernador y al final del día, el éxito o fracaso de septiembre y de octubre le marca los próximos 2 años" de gestión.

En ese sentido, desde el FR consideran que sería lógico que el mandatario definiera los candidatos a primer diputado nacional y las cabezas de lista de las secciones más importantes "para ordenar la discusión" de una "elección doblemente nacionalizada, la de septiembre en el conurbano con dos figuras de peso y la de octubre con al menos una figura más relacionada directamente con él".

Por la reconstrucción que pudo realizar El Cronista, Massa insistió con la necesidad de un Frente pero, consultado por un asistente, dijo que de no haber acuerdo podrían "ir solos". " Juan Andreotti sería un gran candidato a senador por la Primera, un famoso o famosa por la tercera y en el resto de las secciones vamos a poner a nuestros intendentes encabezando ", arriesgó.

Máximo Kirchner, junto a Eduardo "Wado" de Pedro, en la marcha contra la condena a prisión de su madre

En el massismo sostienen que "hay que construir conceptualmente lo que refleja la conversación digital, que es 'Peronismo o Milei'".

Mientras tanto, Máximo Kirchner continua con el raid mediático que inició semanas atrás. En una de esas entrevistas, volvió sobre el tema que supo animar el debate meses atrás y reiteró sus quejas contra las decisiones de Axel Kicillof: "Vamos a votar dos veces y nos quedamos sin PASO", dijo respecto de la herramienta que siente hubiera sido útil para dirimir las candidaturas y que fue suspendida en la Provincia.

"Somos parte, colaboramos y ponemos el cuerpo, de una estrategia que no diseñamos ni estuvimos de acuerdo. Esto es lo que siempre hizo Cristina, ella lo dijo 'Soy del pueblo y del pueblo no me muevo", dijo.

En tanto, se espera que el cristinismo convoque para el martes a otras fuerzas como Nuevo Encuentro, el PSOL, Patria Grande y varias de las uniones vecinales.

"Por otro lado, se prevé para esta semana la convocatoria en la sede de Matheu del PJ al resto de los partidos del frente para discutir no solo el nombre de la alianza, sino también la estrategia en términos de definición del mensaje de cara a ambas elecciones", se informó desde el cristinismo. Habrá que esperar para ver si esa reunión coincide o no con la que pueda ser llamada por el Gobernador.