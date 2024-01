Qué pasa con Francos en el Gabinete y cómo es su relación con Milei

El Presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión de Gabinete en Casa Rosada con sus ochos ministros -ahora sin la presencia del ya despedido Guillermo Ferraro, de la excartera de Infraestructura-. Allí, el libertario le dio un espaldarazo al titular de Interior, Guillermo Francos, y les enfatizó a sus funcionarios que el impuesto PAIS no se va a coparticipar, tal y cómo algunos gobernadores de Juntos le habían propuesto en un encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) .

Según indicaron desde Presidencia, durante el encuentro en el despacho presidencial, Francos le aseguró al jefe de Estado que "no habló en ningún momento del Impuesto PAIS con los gobernadores durante esa reunión".

La versión va a contramano con lo que habían comentado otros funcionarios a El Cronista, quienes indicaron que el ministro escuchó las diferentes proposiciones de los mandatarios provinciales , entre ellas la de la coparticipación del gravamen, pero que no les confirmó que lo iba a tratar con Milei ni que iba a ser algo seguro.

Desde Presidencia dicen que ese tema ni siquiera estuvo en conversación en la reunión y que "ni siquiera los gobernadores lo comentaron" y que "probablemente sean unos mentirosos". La versión es desmentida por los propios mandatarios e incluso el círculo de Francos, que admite que la propuesta existió . Los jefes provinciales buscan recuperar fondos perdidos por la modificación de Ganancias del año pasado y la baja de fondos discrecionales efectuada por el Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit cero para fin de año.

Si bien Milei apoyó a Francos en la reunión de Gabinete, el ministro ya transitó diversas desautorizaciones públicas respecto a sus gestiones. Luego de la reunión en el CFI, el Presidente acusó a un sector de diputados nacionales de "extorsionadores" y de "querer seguir viviendo del negocio de la política", nombrando a este grupo de diputados dialoguistas cómo "bloque extorsión" .

El tuit reposteado ayer por el presidente Javier Milei. (Captura)

Minutos antes del posteo compartido por el Presidente, el ministro Francos había escuchado a los gobernadores y a un grupo de legisladores de bloques dispuestos a movilizar gran parte de la ley ómnibus. Entre ellos asistieron Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó y Carlos Gutiérrez por Hacemos Coalición Federal, Diego Santilli y Damián Arabia por el PRO, Rodrigo De Loredo y Lisandro Nieri por la UCR, así como los integrantes de Innovación Federal Pamela Calletti, entre otros.

"Nos dijeron que no se había hablado lo que 40 personas habíamos atestiguado", salió con los tapones de punta esta mañana Massot, quien puso en duda que el Gobierno tenga algún "interés en esta ley, su único interés es construir un enemigo".

Tal y cómo lo informó El Cronista, los gobernadores y diputados presentes ayer en el CFI miraron con extrañeza la publicación de la Oficina del Presidente minutos después de finalizada la reunión, que reiteraba "que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases, se discutirá más adelante" y que no habrá ningún tipo de medida para la oposición que flexibilice la posibilidad de un acuerdo más amplio en relación al proyecto de ley.

Los gobernadores, funcionarios y diputados nacionales que se reunieron ayer con Francos en el CFI.

Desde el Gobierno ven con resignación el escenario y dicen que esperan a sesionar mañana y "que se vote lo que se vote", porque "no habrá ningún tipo de coparticipación del impuesto PAIS". "Por su naturaleza, ese impuesto se va a caer por sí sólo porque planeamos levantar el cepo antes de marzo", indican desde Presidencia.

Las explicaciones dentro del Gobierno

Francos es valorado por los gobernadores y los diputados nacionales opositores cómo uno de los pocos interlocutores que tiene el Poder Ejecutivo . Incluso, los mismos congresistas libertarios lo ponderan por sobre otros funcionarios como uno de los pocos que "da bola". Sin embargo, no son pocos los que ya dan fe de la degradación que sufre su figura por las diferentes acciones o declaraciones que Milei emite contra la oposición.

"Es una pelotudez lo de halcones y palomas, acá somos todos un equipo y cada uno conoce sus roles", indican desde el área de uno de los principales funcionarios de Milei, considerado como uno de los duros. Otra persona cercana busca clarificar el estado de situación con una analogía: "Javier [Milei] siempre dice que en un equipo de fútbol tenés jugadores que defienden y otros que salen a atacar. No podés tener once delanteros. Acá lo mismo. Hay quienes tienen que mantenerse duros y otros que salen a dialogar".

Ante la consulta de este medio, los representantes de los funcionarios desmienten cualquier tipo de disconformidad con Francos, pero las gestiones que realiza el ministro, generalmente, terminan topándose con una acción nociva en el vínculo con los opositores. "Ya no sabemos si hablar con el Gobierno o no", indica un alfil legislativo de la UCR.

"Se piensan que declarando algo engañoso a la salida de una reunión nos van a cagar, por eso salimos tan fuerte. Milei lo sigue valorando igual de bien a Francos" , señala un integrante de LLA que lo conoce al Presidente desde hace años.

Incluso, agregan que la incorporación de Daniel Scioli cómo secretario de Turismo, Ambiente y Deportes -dependiente del Ministerio del Interior- es un gesto del Presidente por las tareas que está llevando a cabo. El hasta ahora embajador argentino en Brasil fue quien durante su paso en la gobernación bonaerense colocó a Francos cómo presidente del Banco Provincia.

Junto al presidente @JMilei nos reunimos con @danielscioli, quien asumirá en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de @MinInteriorAR. pic.twitter.com/uxTtBwfQeC — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) January 30, 2024

Por lo pronto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mañana dará inicio a la sesión para tratar la ley ómnibus, la cual, se espera, será caótica. El jefe de la cámara fue protagonista de versiones en el cual supuestas voces autorizadas del Gobierno ponían en duda su eficacia para lograr los mejores resultados para lograr el avance de la ley.

A diferencia de Francos, el diputado nacional sí fue criticado por sus pares de la oposición. "Es un quilombo, queremos ayudar en el contenido y terminamos ayudando en el procedimiento", dijo el jefe de bancada radical, Rodrigo de Loredo .



Desde el lado del ministro del Interior no prevén que haya una mejora sustancial de la posición de los gobernadores. Francos y los funcionarios de su cartera son casi los únicos interlocutores políticos que tiene el Gobierno. "Si no es él, no tenemos a casi nadie", indica un gobernador en diálogo con este medio.

El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, es otro de los negociadores designados por Milei, pero cerca de él aclaran que tiene un perfil más técnico y es la mano derecha de Posse para definir el hilado fino de la ley ómnibus.

Por lo pronto, el Ejecutivo decidió que si el proyecto fracasa les echará la culpa a los sectores opositores, la contraparte de Francos. El despido irregular que sufrió Guillermo Ferraro generó sospechas de la manera en la cual Milei y su círculo chico se manejan con sus funcionarios del Gabinete. Por lo pronto, en estas horas el mileismo trata de asegurarse el quórum para que la ley pueda tratarse. Milei no decidirá nada hasta que la Ley Bases no transite por el Congreso.